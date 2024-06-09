الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع مهاجم برشلونة

فيتور روكي
فيتور روكي

أكدت تقارير صحفية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي مهتم بالتعاقد مع البرازيلي فيتور روكي مهاجم برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” فإن فكرة برشلونة الأولية هي الإبقاء على اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 19 عامًا، بعد بداية صعبة مع الفريق لم يحظ خلالها بالعديد من الفرص تحت قيادة المدرب السابق تشافي.

وأوضح التقرير أنه رغم رغبة برشلونة بالإبقاء على فيتور روكي إلا أن مستقبله سيعتمد على هامش الراتب المتاح لنادي برشلونة في موازنته لقوانين اللعب المالي النظيف الخاصة بالدوري الإسباني، حيث لم يتم تسجيل عقد اللاعب بعد لدى الرابطة سوى بدلًا من المصاب جافي الموسم المنقضي.

وتابعت الصحيفة أن يوفنتوس الذي سيقوده الموسم المقبل الإيطالي تياجو موتا، يدرس خيار طلب إعارة اللاعب من برشلونة، لكن أولًا، سيتعين على اليوفي تقليل الرواتب التي لديهم حاليًا مع احتمالية رحيل مويس كين وكذلك فيديريكو كييزا.

وأردف التقرير أن فرق أخرى مثل بورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني قد يبديا اهتمامًا بالمهاجم الشاب البرازيلي.

يوفنتوس فيتور روكي برشلونة روكي تشافي

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