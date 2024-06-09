"الأرصاد" تكشف عن موعد ذروة الموجة الحارة القادمة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجات شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد هذه الفترة أعلى من المعدلات الطبيعية لطبيعة هذه الفترة من العام.

وأضاف "شاهين"، في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن مصر تعرضت لمثل هذه الموجات شديدة الحرارة من قبل تحديدًا في عام 2006، مشيرًا إلى أنه في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أصبحت قسوة الموجات الحارة أو التطرف المناخي بدأ يأخذ فترة أطول.

وأشار إلى أنه وفقًا لما أصدرته هيئة الأرصاد الجوية، هناك عودة للموجة شديدة الحرارة وارتفاعات تدريجية مرة أخرى في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، وتكون ذروتها من الخميس إلى السبت.

وأوضح أن القاهرة، خلال تلك الفترة، ستتعرض لدرجات حرارة تتجاوز الـ40 درجة، حيث تتراوح ما بين 41 و42 درجة مئوية خلال أيام الجمعة والسبت في الظل.

“الأرصاد” تحذر المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس

وتابع أنه خلال تلك الفترة تكون أشعة الشمس عمودية على الأرض مما يزيد من الإحساس بالحر الشديد، محذرًا المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ونصح المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، مع ضرورة وضع غطاء الرأس وشرب كميات كبيرة من المياه.

وأردف: "أعلى درجات حرارة يتم تسجيلها في مصر على مدار العام تكون في الفترة ما بين منتصف شهر مايو والنصف الأول من شهر يونيو، لكن الاختلاف أننا كنا نسجل درجات الحرارة العالية خلال يوم أو يومين ولم تكن تستمر لأكثر من 10 أو 15 يومًا".