انطلاق ماراثون الثانوية بالإسكندرية: 54 ألف طالب ينتظرون النجاح

أجرت “الدستور” بثًا مباشرًا قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية بدءًا من الغد لتستمر ليوم 20 يوليو المقبل.

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واستعدت مديرية التعليم برئاسة د.عربي أبو زيد مدير المديرية لامتحانات الثانوية العامة، لتوفير مناخ مناسب للطلاب، وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

ليبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 54502 طالب منهم 17455 طالب للشعبة الأدبية، و(24280) طالب لشعبة العلوم، و10565 طالبًا لشعبة الرياضيات و2202 طالب للدولي ويؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.