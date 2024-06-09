الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق ماراثون الثانوية بالإسكندرية: 54 ألف طالب ينتظرون النجاح

أجرت “الدستور” بثًا مباشرًا قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية بدءًا من الغد لتستمر ليوم 20 يوليو المقبل.

ولمزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي:

واستعدت مديرية التعليم برئاسة د.عربي أبو زيد مدير المديرية لامتحانات الثانوية العامة، لتوفير مناخ مناسب للطلاب، وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

ليبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 54502 طالب منهم 17455 طالب للشعبة الأدبية، و(24280) طالب لشعبة العلوم، و10565 طالبًا لشعبة الرياضيات و2202 طالب للدولي ويؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

txt

لطلاب الثانوية العامة.. متحدث التعليم يكشف مفاجأة بشأن صفحات الغش ومحاذير الامتحانات

امتحانات الثانوية العامة مديرية التربية والتعليم الإسكندرية مديرية التربية والتعليم بالاسكتدرية ماراثون الثانوية العامة

الأكثر قراءة

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

ما حقيقة فرض رسوم على استخدام تطبيق "إنستاباى"؟

ماذا يحدث فى حال عدم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل إجازة عيد الأضحى؟

برلمانى يدعو لإنشاء وزارة للتعدين لدفع عجلة الاقتصاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية

القسام تنشر مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية خلال توغلها شرق مخيم جباليا

المتظاهرون يشعلون النار فى إسرائيل.. ومطالب كبرى بإقالة نتنياهو ووقف حرب غزة