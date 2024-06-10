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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 10-6-2024

أدعية
أدعية

يحرص المسلمين على معرفة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 10-6- 2024 عبر جوجل، من خلال ترديد الأدعية والأذكار للتقرب من الله عز وجل في العشر الأوائل من ذي الحجة، أملا في أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لهم الدعاء.

 

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 10-6-2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير أذكار الصباح اليوم الإثنين 10-6-2024 وأدعية مستجابة.

 

دعاء الفجر مكتوب

اللهمَّ بحق اسمك اللطيف ادفع عنَّا به البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين.

 

أذكار الصباح اليوم

« اللهمَّ بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموتُ وإليك النُّشورُ».

« بسم اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ، في الأرضِ، ولا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ»، (ثلاث مرات).

« أَصبَحْنا على فِطرةِ الإسلامِ، وكَلِمةِ الإخلاصِ، ودِينِ نَبيِّنا محمَّدٍ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ومِلَّةِ أبِينا إبراهيمَ، حَنيفًا مُسلِمًا، وما كان مِنَ المُشرِكينَ».

 

دعاء للمتوفين

«اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة».

 

دعاء فكً الكرب والهم للغير

اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأوردنا حوضه، واسْقِنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدًا.
اللهم كما آمنَّا به ولم نره فلا تفرِّق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله.

 

دعاء ختم القرآن

اللهم ذكرنى منه مانسيت وعلمنى منه ماجهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يارب العالمين.

اللهم أصلح لى دينى الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.

فى العشر الأوائل من ذى الحجة.. دعاء رائع من الشيخ رمضان عبد المعز

‎دعاء الصباح اليوم الأحد 9-6-2024

دعاء دخول المسجد 

اللهم اجعلني اليوم أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأنجح من دعاك وطلب إليك.

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