برنامج علاجى لثنائى الزمالك "الزنارى ومحمد عاطف" قبل مواجهة سيراميكا

خاض مصطفى الزناري ومحمد عاطف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجًا تأهيليًا وعلاجيًا خاصًا داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى الزناري وعاطف مجموعة من التدريبات التأهيلية بجانب جلسة علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزهما بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ويعاني مصطفى الزناري من إجهاد في العضلة الخلفية تعرض له خلال ودية البنك الأهلي الأخيرة، بينما يعاني محمد عاطف من كدمة في الركبة تعرض لها في نفس اللقاء.

وفي نفس السياق أدى محمد صلاح وأحمد رفاعي ثنائي الفريق، تدريبات تأهيلية داخل أرضية الملعب ضمن برنامج موضوع لهما؛ لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

يأتي ذلك بسبب معاناة محمد صلاح من إصابة خفيفة بالركبة، بينما يعاني أحمد رفاعي من إجهاد خفيف في العضلة الخلفية. ويقوم الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بمتابعة البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص بالرباعي من أجل الاطمئنان عليهم بشكل مستمر وتجهيزهم بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن جانبه كشف لاعب فريق الجونة، أيمن موكا، حقيقة توقيعه لصالح نادي نادي الزمالك، للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المرتقب.

وشهدت الساعات القليلة الماضية أنباء قوية تؤكد توقيع أيمن سعد موكا جناح أيسر الجونة للقلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن وقف القيد لنادي الزمالك يعوقه عن توقيع أي لاعب غير مصري فقط، ولكن يحق له التوقيع مع اللاعبين المحليين.