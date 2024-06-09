الاقتصاد المصرى يترقب دفعة قوية فى مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبى

بدأت الحكومة الاستعداد لانعقاد مؤتمر «الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى» نهاية الشهر الجارى، حيث بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع فى المفوضية الأوروبية، آلية عمل صندوق الاتحاد الأوروبى للتنمية المستدامة، التى سيتم من خلالها إتاحة الضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص فى دول الجوار، خاصة فى مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضى الذى عقدته وزيرة التعاون الدولى مع المسئول الأوروبى، فى إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، لمتابعة استعدادات انعقاد المؤتمر، وموقف الضمانات التى سيتيحها الاتحاد الأوروبى لشركات القطاع الخاص بقيمة ١.٨ مليار يورو، بما يعزز الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.

ورأى عدد من خبراء الاقتصاد أن المؤتمر يأتى فى توقيت مناسب ومهم، فى ظل استعادة الاقتصاد المصرى عافيته، متوقعين جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية خلال الفترة المقبلة، حيث تتضمن أجندة المؤتمر فرص التمويل المتاحة والقطاعات المستهدفة لجذب الاستثمارات الأوروبية، ومنها الاقتصاد الأخضر والابتكار والرقمنة.

وقال الخبراء، لـ«الدستور»، إن المؤتمر- المقرر تنظيمه يومى ٢٩ و٣٠ يونيو الجارى- سيبعث رسائل إيجابية بشأن تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، وسيؤكد جاهزية الاقتصاد المصرى لجذب أى استثمارات أجنبية، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبى أهم وأكبر شركاء مصر فى الاستثمار والتجارة، إذ بلغت قيمة استثمارات الاتحاد الأوروبى فى مصر نحو ٨.٢ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.