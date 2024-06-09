الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتدى دولى لحشد الدعم الإعلامى للاعتراف بدولة فلسطين

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي (يونا)

نظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، بالتعاون مع الأمانة العامة للاتصال المؤسسي في رابطة العالم الإسلامي، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي، المنتدى الإعلامي الدولي "الإعلام والحق الفلسطيني: خطوات عملية للبناء على مبادرات الاعتراف بفلسطين"، بهدف مناقشة خطوات عملية لتعزيز التعاون الإعلامي الدولي بشأن دعم الاعتراف بدولة فلسطين.

كما أنه شارك في المنتدى منظمة التعاون الإسلامي والأجهزة التابعة لها، وممثلو وسائل الإعلام في الدول الأوروبية التي اعترفت رسميا بفلسطين، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام والاتحادات الإعلامية الدولية، وقيادات دينية، وشخصيات فكرية وثقافية.

وناقش المنتدى عددا من المحاور، من بينها خطوات عملية لتعزيز التعاون الإعلامي الدولي بشأن الاعتراف بدولة فلسطين من خلال تعزيز التبادل الإخباري، ودعم حق الصحفيين في الوصول إلى مناطق الصراع في الأراضي الفلسطينية وضمان سلامتهم أثناء أدائهم لعملهم، كما تناول سبل تعزيز نشر المصطلحات الإعلامية التي تسهم في دعم حق الشعب الفلسطيني والمستندة إلى القانون الدولي، وتجنب المصطلحات المغلوطة التي تشوه قضيته أو تسعى إلى الانتقاص من إنسانيته وحقوقه المشروعة كأي شعب آخر حول العالم.

وبحث المنتدى دعم "صحافة السلام" والتأكيد على ما تسعى إليه هذه الصحافة من مواجهة التحيز للعنف في التغطيات الإخبارية، والعمل على تقديم محتوى صحفي يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي ويشجع على حل الأزمات، وليس مفاقمتها.

واستعرض المنتدى نماذج عملية من أداء الصحفيين الفلسطينيين والدوليين وتضحياتهم في سبيل تقديم تغطية حية ومهنية للأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

منظمة التعاون الإسلامي يونا رابطة العالم الإسلامي المنتدى الإعلامي الدولي الإعلام والحق الفلسطيني

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