خبير علاقات دولية: مصر لا تتوانى عن تخفيف أعباء الشعب الفلسطينى

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن الدور المصري في إنفاذ المساعدات الغذائية والدوائية لقطاع غزة، يتماشى مع كافة الأدوار التي تقوم بها الدولة المصرية لاحتواء الأزمة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مصر لا تتواني على الإطلاق عن تلقى المرضى والجرحى ما يحتاجونه من أدوية، وتحاول إدخال ما يخفف عن أهالينا في غزة، وتجاوز كافة العراقيل التي تختلقها الدولة الإسرائيلية.

وتابع: "المشكلة الحقيقية في العالم الذي أصبح ضميره أخرس، ولايحرك ساكنًا مهما اتضحت الصور وخرجت التظاهرات في الشوارع والجامعات، ولكن لا تتوانى الدولة المصرية في تقديم كل ما يلزم للدولة الفلسطينية".

وأوضح طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع فى الأراضى المحتلة هو حل الدولتين، قائلًا: "كل ما قاله الرئيس السيسي العالم بدأ يدركه ويردده ومصر لا تهتم بتوصيف المبادرة هل القاهرة أو واشنطن ولكن تهتم بالوصول لحلول في النهاية.

