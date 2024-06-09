خطوة على المونديال.. كيف يعود منتخب مصر بالعلامة الكاملة من غينيا بيساو؟

نحو العلامة الكاملة والاقتراب من حلم الوصول إلى بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، يحل منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على غينيا بيساو، فى الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

ويطمح حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر، فى حصد العلامة الكاملة «١٢ نقطة»، من خلال تحقيق الفوز الرابع على التوالى فى المجموعة، للاقتراب خطوة أكبر من التأهل المبكر إلى المونديال، دون الدخول فى حسابات معقدة خلال الجولات الأخيرة، والتأهل المباشر دون الذهاب إلى الملحق.

وفاجأ حسام حسن الجميع فى مباراة بوركينا فاسو عبر إجراء تغيير كبير فى طريقة اللعب، ليعتمد على طريقة «٣-٥-٢»، التى اشتهر بها مدربو «الفراعنة» التاريخيون مثل محمود الجوهرى وحسن شحاتة.

ودفع مدرب المنتخب بثلاثى دفاعى مكون من: محمد عبدالمنعم وحمدى فتحى ورامى ربيعة، لسد فراغ الجبهة اليسرى التى غاب عنها أحمد فتوح ومحمد حمدى بسبب الإصابة والإيقاف، وكانت المؤشرات الأولية رائعة بهدفين مبكرين فى مرمى بوركينا فاسو، لكن بعد ذلك بدأت العيوب تظهر تدريجيًا على التشكيل، ما دفع حسام حسن إلى تغيير الطريقة فى الشوط الثانى، وهو ما يثير تساؤلًا مهمًا الآن: كيف يعبر منتخب مصر عقبة غينيا بيساو بأقل الخسائر، بل بتحقيق العلامة الكاملة والاقتراب أكثر من حلم المونديال؟ ينوى حسام حسن بدء مواجهة غينيا بيساو بنفس الطريقة التى أنهى بها مباراة بوركينا فاسو، وهى «٤-٣-٣»، بدلًا من الطريقة التى بدأ بها المباراة «٣-٥-٢»، خاصة بعد عودة محمد حمدى من الإيقاف. وتخلق العودة إلى الشكل الطبيعى اتزانًا أكبر فى وسط الملعب، من خلال الدفع بحمدى فتحى إلى جانب مروان عطية و«زيزو»، للسيطرة على هذه المنطقة المهمة، خاصة فى ظل عدم الجاهزية الكاملة للمصاب إمام عاشور. كما يمكن الدفع بناصر ماهر بدلًا من «زيزو» لتوفير الحلول الهجومية.

أما فى خط الهجوم فسيكون الاعتماد على محمد صلاح ومصطفى محمد و«تريزيجيه»، بما يوفر إمكانية أكبر للسيطرة على مجريات المباراة، فى ظل تواضع المنافس، الذى لا يمتلك أسماء كبيرة.

وقد يشكل «تريزيجيه» خطورة أكبر، فى ظل تحرره بوجود محمد حمدى، على عكس مباراة بوركينا فاسو، التى كان يعود فيها كثيرًا إلى الدفاع، بجانب مواصلة إعطاء حرية أكبر لـ«صلاح» فى التحرك، مع دخول «زيزو» إلى مركز الجناح الأيمن. فى المقابل، قد يلجأ حسام حسن إلى نفس طريقة مباراة بوركينا فاسو، من أجل الحفاظ على توازن الفريق، وتأمين الشق الدفاعى، وتجنب استقبال أى أهداف، علاوة على الحاجة إلى ذلك بسبب إقامة المباراة خارج الديار، فى طقس مرتفع الحرارة، بجانب وصول نسبة الرطوبة إلى ٨٥٪.

وهنا قد يشهد تشكيل «الفراعنة» تغييرًا وحيدًا، من خلال مشاركة عمر كمال عبدالواحد على حساب إمام عاشور، كنوع من التأمين الدفاعى، ومحاولة غلق المساحات أمام لاعبى المنافس، خلال المباراة التى يحتاج منتخبنا فيها إلى الفوز بالنقاط الثلاث، أو حتى التعادل والحفاظ على فارق النقاط الحالى.

أما الشكل الثالث لـ«الفراعنة» فقد يتمثل فى مشاركة ثلاثى دفاعى صريح، عبر الدفع بكل من رامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، مع عودة محمد حمدى إلى الجناح الأيسر، ومشاركة مروان عطية وحمدى فتحى فى الوسط بجانب عمر كمال، مع وجود ثلاثى هجومى، لتصبح الطريقة «٣-٤-٣».

وتتيح هذه الطريقة الحرية للثنائى محمد حمدى وعمر كمال للزيادة الهجومية، وتشكيل الخطورة بالتعاون مع الأجنحة، على أن يبقى «زيزو» و«ماهر» كورقة رابحة على مقاعد البدلاء، لإحداث الفارق فى أى وقت.