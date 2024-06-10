الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر

يترقب عشاق الكرة المصرية موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في الجولة الرابعة من دور المجموعات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ترتيب منتخب مصر وغينيا بيساو في المجموعة 

ويتربع منتخب مصر على صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، حيث تمكن الفراعنة من الفوز في الجولات الثلاث حتى الآن.

أما منتخب غينيا بيساو فيدخل مواجهة مصر وهو في الوصافة برصيد 5 نقاط، حيث انتصر في مباراة واحدة وتعادل في مواجهتين.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

يحل منتخب مصر ضيفًا على غينيا بيساو في المباراة التي ستقام في السابعة مساء غدًا الأثنين بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

ستنقل مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات مونديال 2026، عبر قنوات أون تايم سبوتس التي حصلت على حقوق بث جميع مباريات مصر خلال مشوارها بالتصفيات.

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مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لتصفيات مونديال 2026

غينيا بيساو * مصر.. يوم الإثنين 10 يونيو.. الساعة 7 مساء

جيبوتي * إثيوبيا.. يوم الأحد 9 يونيو.. الساعة 7 مساء

بوركينا فاسو * سيراليون.. يوم الإثنين 10 يونيو.. الساعة 7 مساء.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا بيساو فى الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود الونش - أحمد حجازي - محمد عبدالمنعم

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

وتشهد تشكيلة منتخب مصر غياب أكرم توفيق، بسبب الإصابة بقطع فى الرباط الصليبي وغيابه عن البطولة وإصابة أحمد فتوح، بشد فى العضلة الخلفية وغيابه عن مباراة غينيا بيساو القادمة.

اقرأ أيضا.. موعد مباراة مصر وغينيا بيساو فى كأس أمم إفريقيا وترتيب المجموعة

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