«رقصة كابول الأخيرة».. خالد حسونة: صورة ضحايا «طالبان» دفعتنى لكتابة المسرحية

لم يكن فوز الكاتب والمخرج خالد حسونة، بجائزة ساويرس الثقافية للنص المسرحى، مصادفة، بل جاء تتويجًا لمسيرة مبدع عاشق للمسرح، سخّر حياته لخدمته، ليس بالكتابة فقط، بل بالإخراج والدراسة الأكاديمية.

وفى حواره، مع «الدستور»، قال «حسونة» إن الجوائز تبعد الإحباط عن المبدع، لكنها يجب ألا تكون هدفًا للكتابة، مشيرًا إلى أن فكرة مسرحية «رقصة كابول الأخيرة» التى فاز بها، جاءت بسبب صورة لفارين من جحيم طالبان، أرقته حتى كتب النص.

■ بداية.. ما فكرة النص الفائز؟

- مسرحية «رقصة كابول الأخيرة» بدأت فى خيالى كفكرة حينما رأيت صورة على مواقع التواصل الاجتماعى لمجموعة من الفارين من جحيم طالبان، وهم يتعلقون بجناح طائرة عملاقة وكأنها طائر الخلاص، ثم تقلع الطائرة وهم يتمسكون بجسدها، ومع ارتفاعها يبدأون فى التساقط تباعًا ليلقوا حتفهم.

هذه الصورة لم تغب عن ذهنى، وظللت أحلم بها كثيرًا لأجدنى فى رحلة قراءة طويلة وبحث دءوب.. آلاف من الأوراق والأحداث تتراءى أمامى، وأنا أستعيد تاريخ أفغانستان وتاريخ حركة طالبان، ليفرز هذا العصف الذهنى المرعب هذا النص المسرحى. واستغرقت فى كتابته نحو تسعة أشهر، فكان كمرحلة مخاض نتاجها «كابول».

■ هل تنوى تقديم النص على خشبة المسرح؟

- نعم.. فالمسرحيات تكتب لتقدم على خشبات المسارح، وحلم أى كاتب أن يرى أعماله تتجسد وتمثل ليراها الجمهور، وبالفعل أنا بصدد طباعة النص الفائز فى كتاب ليتمكن المسرحيون من قراءته، وربما ينفعل به أحدهم فيسعى لتقديمه على خشبة المسرح.

■ ماذا تعنى الجائزة لك؟

- الحصول على الجوائز شىء ممتع، لا سيما أن تكون الجهة المانحة للجائزة مؤسسة ثقافية كبيرة مثل مؤسسة ساويرس، ذات التاريخ الطويل فى دعم وتشجيع الأدباء والمثقفين فى مصر خلال التسعة عشرة دورة السابقة، التى أفرزت العديد من الموهوبين، ورسخت لكبار مبدعينا.

أما عن توقع الحصول على الجائزة، فلطالما كان أمنيتى، لا سيما أننى كنت منذ ثلاث أو أربع دورات سابقة أتقدم إلى الجائزة بمسرحيات مختلفة، وفى كل مرة كنت أصل إلى القائمة القصيرة. وقد حصلت عليها هذه الدورة بحمد الله.

■ وماذا يعنى المسرح بالنسبة لك؟

- المسرح حياة شغف لا ينتهى، أشعر بأننى ولدت فى المسرح، فمنذ صغرى وأنا أتابع المسرحيات على خشبة المسرح القومى بالمنصورة، الذى كان يعج بالقامات المسرحية تمثيلًَا وإخراجًَا، ومنهم تعلمت الكثير، وبعدها بدأت مرحلة الجامعة لأدخل فريق التمثيل منذ السنة الأولى لى فى كلية الحقوق، وهى دراستى التى سبقت الدراسة الأكاديمية فى المعهد العالى للفنون المسرحية، قسم الدراما والنقد.

مرحلة الجامعة كانت مليئة بالزخم والعطاء، مثلت وساعدت وأخرجت فيها عشرات العروض المسرحية، وكانت هذه المرحلة فى غاية الأهمية، وأكسبتنى خبرة كبيرة قبل أن أعضدها بالدراسة الأكاديمية التى علمتنى الكثير، وكلاهما نتاج ما أنا فيه الآن.

■ كيف كانت رحلتك الدراسية؟

- حصلت على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية، قسم الدراما والنقد، عام ٢٠٠٣، بعد أن حصلت على ليسانس الحقوق عام ١٩٩٦.

وقبل أن أسعى للدراسة الأكاديمية، قدمت العديد من الأعمال المسرحية، مؤلفًا ومخرجًا، فقد قدمت كمؤلف «هلا رعب» و«وداعًا نوتردام» و«عشان إحنا واحد» و«حلوة الحدوتة»، وكمخرج «البخيل» و«رجل القلعة» و«سهرة ملوكى» و«أوبرا الشحاتين»، وحصدت العديد من الجوائز، منها: جائزة الكتابة لمؤسسة «ربع قرن» عن مسرحية «سفراء السعادة»، وجائزة الهيئة العربية للمسرح فى مجال التأليف عن مسرحية «رحلة فى مجرة الخيال».

■ ما المعايير التى تراعيها فى اختيار الفكرة التى تكتب عنها؟

- ليست هناك معايير محددة لاختيار الفكرة، فهى تأتى فجأة، وغالبًا ما تكون مصادفة، من كلمة أو قصة أو صورة، كما حدث فى النص الفائز.

ولكن فى كل الأحوال لا أكتب إلا حينما أكون منفعلًَا بحدث ما أو قضية معينة أو موقف درامى، لأن ساعتها تهاجمنى الأفكار وأهاجمها قبل أن ننسجم معًا ونخرج بالعمل للنور.

■ ما طبيعة النصوص المسرحية التى يجب أن تقدم للجمهور؟

- كل ما يهم المجتمع وقضاياه يصلح لأن يقدم للجمهور، ولكن الأشكال الفنية المتنوعة والرؤى المختلفة، ونصوص الفكر والضحك والمتعة والأزمة، كلها أشياء يمكن تقديمها للمجتمع ما دام يخرج من ورائها كلمة هادفة أو أطروحات لمشكلات المجتمع أو تنفيس عن الناس فى هذا المجتمع.

ليس هناك شرط يلتزم به المبدعون وهم يطرحون قضاياهم أو قضايا مجتمعاتهم، كل ما عليهم فعله، من وجهة نظرى، أن يكونوا مخلصين وصادقين، وهم يطرحون كلماتهم وحينها ستصل حتمًَا للناس.

■ كيف ترى الواقع المسرحى فى الوقت الحالى؟

- الواقع المسرحى لا يتشكل بمعزل عن المجتمع الذى نعيش فيه، فالأزمات والأحداث سياسية كانت أو اجتماعية أو ثقافية تؤثر فيه وتتأثر به، ومسرحنا، رغم كل الأزمات التى يمر بها من مشاكل إنتاجية أحيانًَا أو أزمات بيروقراطية أو أزمة ثقة، فإنه لا يزال بخير ما دام الإبداع فيه حاضرًَا، وطالما كانت الحركة المسرحية قادرة على إفراز عناصر إبداعية جديدة كل يوم، وإن كان ما يصل منها قليلًا اليوم فسيصل الكل غدًا حين يتمسك المبدعون بأحلامهم وقضاياهم، لأنه فى النهاية لن يصح إلا الصحيح، والموهبة الحقة ستصل للناس يومًَا ما.

■ أيهما أكثر صعوبة.. الكتابة للأطفال أم الكبار؟

- كتبت لكليهما، ولكل منهما صعوبته الخاصة، ولكن الكتابة للطفل تتطلب الكثير من الحذر لأن الكلمات ستؤثر على أجيال ما زالت فى طور التكوين، فكاتب الطفل يجب أن يكون معلمًَا ومدققًَا وحريصًَا، فربما تُشكل كلماته عقول جيل بأكمله، ومن ثم فالمسئولية أكبر حين أكتب للطفل.

أما الكبار فيملكون أدواتهم للبحث والتقصى وإدراك الأمور ومراجعتها وقبولها أو رفضها، بينما الطفل قد يبتلع السم فى العسل حين تدخل عقله أفكار خاطئة أو سامة.. لكن فى كل الأحوال الكتابة مسئولية وقد تشكل الكلمات مصير أمة.

■ هل الكتابة تكون من أجل حصد الجوائز أم لإمتاع الجمهور؟

- الكاتب يكتب من أجل خروج شحنة ما بداخله، وطرح أفكاره وشخصياته التى تدور رحى صراعاتها بداخله، أما مسألة الجوائز فيجب ألا تكون هدفًَا فى حد ذاتها، بل يجب ألا تكون سوى حافز إضافى يدفعه للمزيد من العطاء، وإخراج أكبر كم من مخزونه الإبداعى للنور.

فى بعض الأحيان الجوائز تكون مهمة بالطبع، ولا أستطيع أن أنكر هذا من حيث إنها قد تعطى دافعًا للكاتب أو تكون تتويجًا لمجهود يبذله، أو تأكيدًا يحتاجه المبدع بين الحين والآخر حين تفتر عزيمته أو تكثر إحباطاته، فتكون الجائزة هنا بمثابة يد تربت على كتفه وتمنع عنه اليأس، لا سيما إذا ظلت أعماله مسجونة فى مكتبه.

■ ما مشروعاتك المقبلة؟

- أنا بصدد كتابة العديد من النصوص، بعضها للمسرح وأخرى للدراما التليفزيونية، وهى مشاريع ما زالت فى مرحلة الكتابة وأتمنى أن تخرج للنور قريبًَا بعد الاتفاقات المبدئية، والأهم أن يستمتع بها القراء والمشاهدون معًَا، وأن تترك أثرًا جيدًَا فى مسيرتى الفنية، وأن تصنع لى اسمًَا وسط كبار كتابنا ومبدعينا.