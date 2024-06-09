لماذا تتمادى إسرائيل فى عدوانها ضد المدنيين فى غزة؟.. باحث يُجيب

قال محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن النظام العالمي الحالي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة لم يعد يريد أن يزيد الضغوط على إسرائيل.

وأضاف "عبدالرازق" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن القرارات المتخذة من الأمين العام للأمم المتحدة بوضع إسرائيل على القائمة السوداء لاستهدافها الأطفال هي أقصى ما يمكن أن يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتخذ موقفًا ثابتًا منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن بحماية إسرائيل بكافة السبل، مضيفًا: "أي قرار يُتخذ في مجلس الأمن يُواجه بحق الفيتو من جانب الولايات المتحدة، وبالتالي المجتمع الدولي أصبح عاجزًا تمامًا عن اتخاذ أي إجراءات تجاه إسرائيل".

وأكد أن هذا الأمر يشجع إسرائيل على المضي قدمًا في تنفيذ عدوانها وقتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة دون أي رادع، متابعًا: "إسرائيل لا تجد أي رادع في المجتمع الدولي، لأن الولايات المتحدة تكفل لها هذه الحماية المطلقة".