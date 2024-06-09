أستاذة العلاقات الدولية: شجب الدول الأوروبية للانتهاكات الإسرائيلية موجه للرأى المحلى فقط

علقت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، على ردود الفعل الدولية، على مجزرة "النصيرات"، مؤكدة أن العديد من الدول خرجت بمظاهرات تندد باستمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن هناك حالة من الجهود السياسية لوقف إطلاق النار، أو فيما يتعلق بما يسمى "صفقة بايدن"، المزعومة لإحلال السلام، ولكن كل هذا الأمر أصبح في حالة من الانكشاف السياسي لدى الرأي العام العالمي.

وتابعت: "فكرة التنديد بالسياسات الإسرائيلية لم تؤت ثمارها حتى الآن، وكثير من الدول الغربية أصبحت تعلن على لسان حكمائها لكن دون جدوى من هذا الأمر، إذ يستلزم تفعيل الآلية القانونية على إسرائيل".

وأوضحت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن كثيرا من الدول ترفض الانتهاكات الإسرائيلية لكن الممارسة الواقعية لا يوجد بها خطوات تنفيذية على مستوى مجلس الأمن، متوقعة أن الشجب والرفض موجه للداخل المحلي لهذه الدول.

وأكدت أن فكرة إعادة تقييم مسارات العمليات الميدانية مطروح، ولكن فيما يتعلق بالتصريحات الإعلامية لرئيس الحكومة الإسرائيلية، يؤخذ ويرد عليها بالنسبة لحالة الحراك في الجانب الإسرائيلي.