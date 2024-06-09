الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث عن مجزرة النصيرات: إسرائيل لا تفوت فرصة لاستهداف وقتل الفلسطينيين

غزة
غزة

قال محمد عبد الرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة في مخيم النصيرات في قطاع غزة.

وأضاف "عبد الرازق" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "هذه المجزرة راح ضحيتها أكثر من 200 شهيد و400 مصاب، بالإضافة إلى تحرير 4 محتجزين إسرائيليين لدى حركة حماس".

وأوضح أن إسرائيل لم تعد تهتم تمامًا بقرارات المجتمع الدولي بشأن عدوانها الغاشم على قطاع غزة، بالرغم من قرارات محكمة العدل الدولية بوقف العدوان على قطاع غزة، وكذلك طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه.

وأكد أن إسرائيل مستمرة في عدوانها، متابعًا: "كما أن إسرائيل تتخذ من مسألة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس ذريعة للإمعان في قتل المواطنين الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تفوت أي فرصة في قتل واستهداف المواطنين الفلسطينيين.

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