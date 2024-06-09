مطروح تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد لجنة تقييم مستشفيات مطروح، برئاسة الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، وبحضور الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، وعدد من مديرى الإدارات المعنية، للاطمئنان على الاستعدادات لادراج مطروح ضمن محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ استعدادات مستشفيات مطروح وعدد من أعمال التطوير المقترحة لعدد من المستشفيات لتواكب تطبيق المنظومة الصحية الجديدة، وفقا للأكواد والمواصفات المعتمدة سواء بالمستشفيات أو الوحدات الصحية.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أن محافظة مطروح البالغ عدد سكانها نحو ٥٣٠ ألف نسمة، وتتكون من ٨ مدن و٥٦ قرية تستعد للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ضمن محافظات المرحله الثانيه، وذلك من خلال عدد ٧ مستشفيات جديده وهي مستشفيات العلمين المركزى، السلوم المركزى،براني المركزى، النجيله المركزى، الحميات، الصدر، مارينا، بالإضافة إلى دراسة إمكانية ضم مستشفى رأس الحكمة بعد أعمال رفع كفاءة سريعة نظرا لموقعها المتوسط على الطريق الدولى الساحلى مطروح اسكندرية.

_البنية التحتية

وأضاف أن المحافظة تستعد من خلال عدد 47 وحدة صحية من إجمالي 56 وحدة صحية على مستوى المحافظة جاهزة لدخول المنظومة الجديدة حيث تم افتتاح 10 وحدات جديدة مؤخرا ويمكن دخولها مباشرة، وتقوم وزارة الصحة بتوفير الفرش والتجهيزات اللازمة، وتوفير كافة البنية التحتية بالتنسيق مع المحافظة.

وأشار إلي ان أهم المطالب التى يتم التأكد من توافرها فى كل منشأة صحية وتقوم مديرية الصحة بجميع إدارتها المعنية بتجهز المطلوب حاليا وهى كالآتي:

_ تجهيز ملف لكل منشأة على حده مستوفي المستندات اللازمة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة

_ فحص قرارات التخصيص الصادرة لكل منشأة واتخاذ إجراءات استصدار قرارات تخصيص لمن لم يصدر له قرار تخصيص

_ موقف المرافق لكل منشأة موضح به موقف عدادات الكهرباء والمياه والغاز

_ الرسم الهندسي لكل منشأة بالتفصيل

_ المربوط السكاني التابع لكل منشأة ( مقسم إلى اسر وأفراد )

_ كشوف العهدة بكل منشأة ( فعلي )

_ الموارد البشرية بكل منشأة ( جميع الفئات )

_ البنية المعلوماتية لكل منشأة

_ موقف الدفاع المدني ( تجهيزات - تدريب العاملين ) بكل منشأة

_ أماكن الخدمة البديلة لكل منشأة

يذكر ان محافظه مطروح قد قامت بعدة إجراءات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد، ومنها إعداد الملف العائلي لكل أسرة بعدد من القرى التى تم افتتاح وتفقد الوحدات الصحية بها مؤخرا، وتم الاطمئنان من خلال مديرية الصحة على تفعيل الملف العائلي بما يعد حصر مبكر لعدد الأسر والافراد والتاريخ الصحى لكل أسرة

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