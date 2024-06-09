إشادة برلمانية بدور بنك ناصر الاجتماعي في مجلس الشيوخ

أشادت لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ بالدور المحورى والمهم الذى يقوم به بنك ناصر الاجتماعى تحت رئاسة د.نيفين القباج، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تميزه في الخدمات والمبادرات المجتمعية والتي تميزه عن غيره من البنوك.

وقال محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، رئيس الاجتماع، إننا نرى ونشاهد العديد من الجهود الطيبة التي يقوم بها البنك، إلاإننا نريد التوسع في الخدمات المقدمة منة في محافظات الصعيد حيث يمثل البنك "طوق النجاة" للعديد من فئات الشعب.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، الأحد، برئاسة محمد فريد وكيل اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف بشأن إنشاء فرع بنك ناصر الاجتماعي بمركز ومدينة القوصية بأسيوط، بحضور اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى، ومصطفي محمود عمر رئيس القطاع المصرفى لبنك ناصر، وصالح شلبى المستشار الاعلامى لوزيرة التضامن الاجتماعى للشئون البرلمانية.

من جانبه، قال مصطفي محمود عمر، رئيس القطاع المصرفى لبنك ناصر الاجتماعى في ردة على الاقتراح برغبة إن هناك توجة من قبل مجلس إدارة البنك بالوصول الى كافة محافظات الجمهورية ومراكزها،وخاصة محافظات الصعيد، مشيرًا الى إن محافظة أسيوط بها 5 فروع لبنك ناصر، وقريبًا سيتم إفتتاح فرع جديد.

وقال عمر:"القوصية تعد من المناطق المستهدفة لاقامة فرع بها طبقًا للخطة التي سيتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة البنك".

أشار عمر الى إن البنك يضع الأولوية لاقامة فروع لة عند وجود أرض مخصصة من المحافظة أو تبرع أو هبة، خاصة وإننا بنك خدمى في المقام الأول وأستثمارى للانفاق على التكافل والزكاة ونفاقات السيدات التي وصل عددهن 330 ألف سيدة يتقاضين شهريًا كل واحدة 500 جنية سواء تم تحصيلها أو لم يتم تحصيلها.

أشار عمر إلى أنه تم مناقشة استراتيجية وخطط البنك التوسعية خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي، خاصة في المدن الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين البنكية وتشجيعهم على تعمير هذه المدن من خلال توفير الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة من خلال فروعة المتفرقة، حيث يبلغ عدد فروع البنك 100 فرع في محافظات الجمهورية بجانب 29 وحدة مصرفية داخل الجامعات المصرية بجانب وضع خطة لانضمام فروع جديدة لشبكة فروع البنك وذلك فى ضوء الإستراتيجية التوسعية لتعزيز تواجد البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه في أنحاء الجمهورية والوصول اليهم أينما كانوا وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مشددًا على أن اختيار أماكن الفروع الجديدة يتم بعناية فائقة طبقا لمعايير عديدة تم وضعها بدقة أبرزها الموقع الجغرافي المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية ومن المتوقع افتتاح 9 فروع اخري خلال الفترة القادمة.

وقال عمر إن الخطة التوسعية للبنك لا تقتصر على افتتاح الفروع الجديدة فحسب بل تمتد لتشمل القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع الحالية وإتاحة أحدث الخدمات التكنولوجية المصرفية للعملاء، لتلبية احتياجاتهم، كما يعتزم البنك القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع وتطوير نظم المعلومات بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني.