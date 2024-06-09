الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء فعاليات أمسية "شعراء وجوائز" لتكريم الفائزين بـ"الأعلى للثقافة"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بدأت، منذ قليل، فعاليات الأمسية شعرية "شعراء وجوائز"، والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها د.يوسف نوفل؛ لتكريم الشعراء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية وجائزة لجنة الشعر لعام 2024، بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة.

تفاصيل أمسية شعراء وجوائز في الأعلي للثقافة

ويدير الأمسية الشاعر التي بدأت قبل قليل بالمجلي الأعلي للثقافة، أحمد حسن، عضو لجنة الشعر، وتتضمن الأمسية كلمات من الشاعر عماد غزالي، عضو لجنة الشعر ورئيس لجنة تحكيم المسابقة، د.عادل ضرغام، عضو لجنة الشعر، ويليها مشاركات من الشعراء والنقاد الفائزين بالجوائز "الشاعر أحمد إمام - الناقد حمزة العزوني - الشاعرة ريم أحمد المنجي - الناقد عبد النبي عبادي - الشاعر عيد تايب - الشاعر محمد رفاعي - الشاعر محمد عرب صالح - الشاعر محمود بلال - الشاعر محمود وجيه - الناقدة هبة رجب شرف الدين - الشاعرة هناء الوصيف".

واعتمدت وزيرة الثقافة قائمة أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية، الثلاثاء 28 مايو 2024، وذلك باجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـ70، المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس.

ورحبت وزيرة الثقافة بأعضاء المجلس الأعلى للثقافة، مؤكدة أن هذا الاجتماع يُمثل أحد أهم الأحداث الثقافية المصرية، حيث يٌكرمَ المجلس خلاله نخبة من مبدعى مصر والمُبدعين العرب في مختلفِ مجالاتِ الفكرِ والثقافةِ والفنون، ويثمن كذلك جهودَهم وإبداعاتهم التي أثرت الساحةَ الثقافية المصرية والعربية، وذلك من خلالِ الإعلانِ عن جوائزِ الدولةِ المصرية لعام 2024م.

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر لأعضاء لجانِ فحص الجوائز باختلاف مستوياتها، مؤكدة أنها عملت بكل نزاهةٍ وموضوعية لاختيارِ القوائم القصيرة للمُرشحين لجوائز الدولة في مختلف المجالات، معربة عن ثقتها بأن اختياراتهم كانت دقيقة وعادلة، بما يعكسُ مكانةَ المجلس وقيمته، وحرصه على تكريمِ من يستحق من المبدعين.

الأعلي للثقافة شعراء وجوائز جائزة لجنة الشعر الدكتورة نيفين الكيلاني الناقد عادل ضرغام

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