"ماسكوريد" مع أوركسترا الأوبرا بقيادة دانماركية على المسرح الكبير

سعيًا لتنفيذ اهداف الثقافة المصرية لمد جسور التعاون الإبداعي مع مختلف دول العالم، تقدم دار الأوبرا، برئاسة د.لمياء زايد، كونسير أوبرا ماسكوريد" للمؤلف الموسيقي كارل نيلسن بالتعاون مع سفارة الدانمارك ومصاحبة أوركسترا اوبرا القاهرة قيادة المايسترو الدانماركى بيتر إتراب لارسن وكورال أوبرا القاهرة تدريب مينا نبيل وذلك في الثامنة والنصف مساء الاربعاء 12 يونيو علي المسرح الكبير بدار الأوبرا.

ويؤدي الأدوار الرئيسية نخبة من المغنيين الدانماركيين وصوليست فرقة أوبرا القاهرة وهم السوبرانو سوزان إلمارك،التينور شارلز ووركمان، الباريتون مروتن ستوجارد، الباريتون مصطفى محمد، التينور "مصطفى مدحت، مينا روفائيل وإبراهيم ناجي".

تدور قصة الأوبرا حول ليندر وليونورا اللذان يلتقيان بالصدفة في حفل تنكري ويقسمان على أن يدوم حبهما إلي الأبد ويتبادلان الخواتم،في اليوم التالي يخبر ليندر خادمه هنريك عن حبه الجديد ويصاب بالذهول عندما يذكره هنريك بأن والديه خطبا له ليونورا ابنة ليونارد من سلاجيلس النائية؛ وفي الفصل الثالث يتقابل جميع الأطراف فى الحفل التنكري الليلي حيث ينكشف كل شئ وتنتهى القصة لصالح الجميع.