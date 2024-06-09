العاهل الأردني: نجحنا خلال الفترة الماضية في تجاوز فوضى الإقليم

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن السنوات الماضية لم تخل من التحديات، وحماية بلادنا أولويتنا ولم نحد عن أهدافنا التي تساهم في تطوير البلاد.

وأضاف العاهل الأردني، خلال كلمة بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوسه على العرش، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نجحنا خلال الفترة الماضية في تجاوز فوضى الإقليم.

وأشار إلى أننا أمامنا مسؤولية للتحديث الشامل لتعزيز الفرص لأجيالنا، مؤكدًا أننا نستطيع أن نمضي بثقة نحو المستقبل الذي نستحقه، ونستمد من أسرتنا الكبيرة الإرادة والتفاؤل.