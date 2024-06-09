تكثيف التفتيش على منافذ اللحوم والأسماك استعدادًا للعيد

وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السيد القصير، هيئة الخدمات البيطرية برفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك. كما وجه «القصير»، حسب بيان الزراعة، أمس، بإلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر وتعزيزها بقوة من الأطباء المتخصصين؛ للكشف على اللحوم والإشراف على ذبح الأضاحى، فضلًا عن دعمها بالأختام والمادة السرية وجميع الأدوات اللازمة وتكثيف حملات التفتيش وضبط الأغذية ذات الأصل الحيوانى غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة، وكذلك التصدى لظاهرة الذبح خارج المجازر.

من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور ممتاز شاهين، إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، شنت الهيئة حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، وكذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أى مخالفات، والتأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمى بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديريات والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى؛ للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم بدائرة كل محافظة.

وأضاف «شاهين» أن الحملات التفتيشية تتضمن أماكن عرض وبيع اللحوم، ومصانع اللحوم المصنعة، وثلاجات الحفظ بدائرة كل محافظة، ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.