مراسل "إكسترا نيوز": 90% من أطفال غزة يموتون عطشًا وجوعًا بسبب الحصار الإسرائيلى

قال مراسل قناة إكسترا نيوز، عوض الغنام، إن تقرير منظمة "يونيسف" استعرض الحالة الإنسانية في قطاع غزة، وذكر أن حوالي 90% من أطفال غزة يموتون ساعة بعد الأخرى عطشًا وجوعًا بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز": "أما عن المشهد العسكري فاليوم بين الحين والآخر نسمع انطلاق المدفعية الإسرائيلية والرد عليها بصواريخ المقاومة الفلسطينية، لكنها أقل كثيرًا مقارنة بالأيام الماضية".

كما أشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أصبحت الآن صوب شمال مدينة رفح وهناك عمليات عسكرية في هذا الاتجاه، متابعًا: "تتمحور العملية العسكرية منذ عدة أيام حول وسط قطاع غزة، والعالم تابع أمس ما حدث في النصيرات وما نتج عنه من سقوط عدد هائل من الشهداء والمصابين".

وأوضح أن العدد الكلي للشهداء في غزة 84 ألف مصاب وما يقرب من 38 ألف شهيد.