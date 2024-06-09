الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ناقد رياضى يكشف آخر استعدادات منتخب مصر لمباراة غينيا بيساو

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف الناقد الرياضي عثمان إبراهيم، عن آخر استعدادات منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" اليوم"، مع الإعلامية شيرين عفت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن مباراة المنتخب مع غينيا بيساو غدًا، في تمام الساعة السابعة، ومنتخب مصر في صدارة المجموعة الأولى.

وأوضح أن هناك تطورًا كبيرًا في أداء المنتخبات الإفريقية، ويرجع ذلك إلى الخطط التي يتم العمل عليها من خلال استقطاب مدربين أجانب وعلى أعلى مستوى.

وأضاف أن المنتخب يمر بحالة فرق في المستوى كبيرة، فنيًا ومعنويًا ونفسيًا، موضحًا أن الأجواء الجوية ستلعب دورًا كبيرًا لأن المباراة مساء عكس الطقس في المناطق الاستوائية.

وتابع: "إن شاء الله بالتوفيق وستكون هناك فرق في الأجواء ويارب بكرة نسمع الخبر الحلو".

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