موعد وقفة عرفات 2024 وأفضل دعاء في اليوم التاسع من ذي الحجة

وقفة عرفات هى ركن الحج الأعظم وبها يقف الحجاج على جبل عرفات حتى مغرب الشمس، وتعد وقفة عرفة من أفضل أيام الله في الأرض،لذا يحرص المسلمون على ترديد بعض الأدعية للتقرب إلى الله، وحددت دار الافتاء المصرية موعد وقفة عرفات 2024، وهو ما تعرضه “الدستور” في التقرير التالي.

متى وقفة عيد الاضحى 2024؟

حددت الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر ذي الحجة موعد وقفة عرفات 2024 والتي توافق اليوم التاسع من ذي الحجة من كل عام، وتوافق وقفة عرفات هذا العام يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، ليكون أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيًا يوم الأحد 16 يونيو 2024، ويستمر 4 أيام.

أفضل دعاء في وقفة عرفات

أفضل دعاء في وقفة عرفات كما جاء في السنة النبوية المشرفة «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوعلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ».

ويستطيع المسلم ترديد دعاء وقفة عرفات في صيغ أخرى، ومنها: