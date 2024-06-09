الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد وقفة عرفات 2024 وأفضل دعاء في اليوم التاسع من ذي الحجة

عيد الاضحى
عيد الاضحى

وقفة عرفات هى ركن الحج الأعظم وبها يقف الحجاج على جبل عرفات حتى مغرب الشمس، وتعد وقفة عرفة من أفضل أيام الله في الأرض،لذا يحرص المسلمون على ترديد بعض الأدعية للتقرب إلى الله، وحددت دار الافتاء المصرية موعد وقفة عرفات 2024، وهو ما تعرضه “الدستور”  في التقرير التالي.

متى وقفة عيد الاضحى 2024؟

حددت الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر ذي الحجة موعد وقفة عرفات 2024 والتي توافق اليوم التاسع من ذي الحجة من كل عام، وتوافق وقفة عرفات هذا العام  يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، ليكون أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيًا يوم الأحد 16 يونيو 2024، ويستمر 4 أيام. 

فضل صيام وقفة عرفات 1445 والأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة

موعد وقفة عيد الأضحى 2024 بالميلادي

أفضل دعاء في وقفة عرفات 

أفضل دعاء في وقفة عرفات كما جاء في السنة النبوية المشرفة «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوعلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ». 

ويستطيع المسلم ترديد  دعاء وقفة عرفات في صيغ أخرى، ومنها: 

  • نسألك يا الله يا قادر يا حي يا قيوم أن ترزقنا من رزقك وأن تقضي حوائجنا وتسعد قلوبنا بتحقيق امانيها وان تظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك بحق وقفة عرفات انك على كل شئ قدير
  • اللهم صفي قلوبنا واغسل ذنوبنا وأستر عيوبنا وزكي نفوسنا
  • اللهُمَّ اجعلنا ممن طاب ذكرهم وحسنت سيرتهم واستمر أجرهم في حياتهم وبعد موتهم
  • اللهم يا ودود يا ودود أسألك لي ولأحبتي لذة السجود ودعاء غير مردود وفرج ورحمة منك يا معبود وابعد عني وعنهم البلاء وأرفع شأني وشأنهم ومقامي ومقامهم في الأرض والسماء
  • اللهم أشفى مرضانا وارحم موتانا واحسن خواتيم أعمالنا
  • اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء
  • اللهم بارك في اولادنا وبناتنا واحفادنا واجعلهم ذرية صالحة ينتفع بهم الاسلام
  • اللهم لا تأتي وقفة عرفات إلا وقد أوقفت حرب غـزة ولا يأتي العيد إلا وغـزة  في عيد
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فى العشر الأوائل من ذى الحجة.. دعاء رائع من الشيخ رمضان عبد المعز

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‎دعاء الصباح اليوم الأحد 9-6-2024

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