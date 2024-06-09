الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أوكا وجواهر ينتهيان من تسجيل أغنية "كاربونيتا"

أوكا
أوكا

انتهي المطرب أوكا وجواهر من تسجيل اغنية جديدة على طريقة الديو  تحمل عنوان "كاربونيتا"، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعد ديو "كاربونيتا" بمثابة العودة للفنانة جواهر بعد فترة غياب استمرت سنوات، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع أوكا، وتم التسجيل في الاستديو الخاص به.

وتعكف جواهر على التحضير لمجموعة من المفاجآت عقب طرح أغنيتها مع أوكا من المقرر أن تعلن عنها قريبًا.

آخر أعمال أوكا الغنائية

وطرح أوكا، منذ أسابيع قليلة، أغنية "مشيت في شارع الغرام" وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على مختلف المنصات.

وطرح أوكا الأغنية الدعائية لفيلم "عالماشي" للنجم علي ربيع، الذي تم عرضه في عيد الفطر الماضي وشاركه الغناء الفنانون عبد الباسط حمودة وحودة بندق.

وشارك الثلاثي عبدالباسط حمودة وأوكا وبندق في مشهد من الفيلم من خلال غنائهم الأغنية بمشاركة بطل الفيلم علي ربيع، الذي يقدم شخصية "هادي" وصديقه "إيشا" الفنان كريم عفيفي، وعدد من الراقصين.

أوكا جواهر كاربونيتا ديو كاربونيتا مشيت في شارع الغرام عالماشي فيلم عالماشي عبد الباسط حمودة

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