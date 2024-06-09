جهاز القاهرة الجديدة: بدء التشغيل التجربيبي لخط مياه تغذية التجمع الثالث

أعلن عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بدء التشغيل التجريبي لخط المياه قطر 600 مم بديل للخط القديم لتغذية مناطق التجمع الثالث، وذلك فى إطار خطة جهاز مدينة القاهرة الجديدة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

صرح عبد الرؤوف بأنه تم تنفيذ إحلال وتجديد لخط المياه قطر 600 مم من محطة المياه ابو عويقل الى خزان القطامية بطول 4700 متر طولي و16 بار وبطول 2500 متر طولي 10 بار باجمالي 7200 متر طولي وذلك من مادة (البولي ايثيلين).

وأكد أنه تم أستخدم مادة البولي ايثيلين لتجنب الاعطال فى السابق التى كان ينتج عنها انقطاعات متكررة فى مياه الشرب فى بعض المناطق بالتجمع الثالث وكذلك ضبط اتزان المياه فى هذه المناطق، مؤكدًا أنه تم تشغيل الخط تجريبى وتم ضخ المياه ووصولها لجميع المناطق.

وأوضح رئيس جهاز القاهرة الجديدة أن تغيير الخط من مادة (البولي ايثيلين ) يساهم فى ضبط الاتزان بالمنطقة و وصول المياه للمناطق المرتفعة بصورة منتظمة ومنع انقطاع المياه المتكرر فى الاعوام السابقة.

ونوه رئيس الجهاز إلى أن عملية احلال وتجديد خطوط وشبكات المياه سيتم تنفيذها اتباعًا حتي يتم الانتهاء الكل من الخطوط والمناطق التي يتم بيها قطع المياه على فترة طويلة.

وشدد رئيس جهاز القاهرة الجديدة على أهمية تنفيذ تعليمات وزير الاسكان وتوجيهات المهندس أمين غنيم نائب، وزير الاسكان لتطوير المدن الجديدة بضرورة الانتهاء من تجديد خطوط محطات المياة حتي تصل الضخ المعدلات قوية للاستفادة من سكن التجمع الثالث.