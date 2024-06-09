الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهاز القاهرة الجديدة: بدء التشغيل التجربيبي لخط مياه تغذية التجمع الثالث

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بدء التشغيل التجريبي لخط المياه قطر 600 مم بديل للخط القديم لتغذية مناطق التجمع الثالث، وذلك فى إطار خطة جهاز مدينة القاهرة الجديدة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين 

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يُتابع معدلات تنفيذ مشاريع سكن مصر وجنة ودار مصر

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتابع تنفيذ محطات الصرف الصحى (صور)

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجري مقابلات لمرشحي "مجلس الأمناء"

صرح عبد الرؤوف بأنه تم تنفيذ إحلال وتجديد لخط المياه قطر 600 مم من محطة المياه ابو عويقل الى خزان القطامية بطول 4700 متر طولي و16 بار وبطول 2500 متر طولي 10 بار باجمالي 7200 متر طولي وذلك من مادة (البولي ايثيلين).

وأكد أنه تم أستخدم مادة البولي ايثيلين  لتجنب الاعطال فى السابق التى كان ينتج عنها انقطاعات متكررة فى مياه الشرب فى بعض المناطق بالتجمع الثالث وكذلك ضبط اتزان المياه فى هذه المناطق، مؤكدًا أنه تم تشغيل الخط تجريبى وتم ضخ المياه ووصولها لجميع المناطق.

وأوضح رئيس جهاز القاهرة الجديدة أن تغيير الخط من مادة (البولي ايثيلين ) يساهم فى ضبط الاتزان بالمنطقة و وصول المياه للمناطق المرتفعة بصورة منتظمة ومنع انقطاع المياه المتكرر فى الاعوام السابقة.

ونوه رئيس الجهاز إلى أن عملية احلال وتجديد خطوط وشبكات المياه سيتم تنفيذها اتباعًا حتي يتم الانتهاء الكل من الخطوط والمناطق التي يتم بيها قطع المياه على فترة طويلة. 

وشدد رئيس جهاز القاهرة الجديدة على أهمية تنفيذ تعليمات وزير الاسكان وتوجيهات المهندس أمين غنيم نائب، وزير الاسكان لتطوير المدن الجديدة  بضرورة الانتهاء من تجديد خطوط محطات المياة حتي تصل الضخ المعدلات قوية للاستفادة من سكن التجمع الثالث. 

رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة خط المياه قطر 600مم التجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة جهاز مدينة القاهرة الجديدة

مواد متعلقة

الغيطي: تطوير منظومة أعمال المرافق الحل العاجل بمنطقة الامتداد بالقاهرة الجديدة

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يُتابع معدلات تنفيذ مشاريع سكن مصر وجنة ودار مصر

"الغيطي" يتابع معدلات تنفيذ محطة تنقية المياه والطرق بالقاهرة الجديدة

الأكثر قراءة

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم منطقة الفارعة الفلسطينية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

عاجل.. أمر ملكى سعودى باستضافة 1000 حاج من ذوى شهداء ومصابى غزة استثنائيًا

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

"سموتريتش" عن استقالة جانتس: هذا ما كان يهدف إليه السنوار ونصر الله

تحرير الأسرى والحرب على حدود لبنان.. أبرز ما جاء فى الصحف العبرية

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية