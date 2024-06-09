الإمارات تمنح 10 منح و"حياة كريمة" السبب.. ما القصة؟

علق الدكتور طاهر نصر، أستاذ إدارة الموارد البشرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، على زيارة شباب وطلائع المناطق الحضارية للمشروعات القومية بالسويس.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة صدى البلد، إن مبادرة حياة كريمة ساعدت على تنمية المواطنين فكريا وثقافيا، من خلال تطوير السلوك العقلي بملتقيات دشنتها وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات.

وأوضح أنه تم تدشين 5 ملتقيات للشباب، وخلال تلك الملتقيات، هناك في تطور كبير في الأطفال سلوكيا وأصبح لديهم حلم كبير، لافتا إلى أن تم إجراء عدة زيارات للمناطق الصناعية والمشروعات الجديدة، والمستثمرين الصينيين والإماراتيين أبدوا إعجابهم الشديد بهذا التطور للشباب، خلال الزيارات الميدانية.

عبور اجتماعي واقتصادي كبير لشباب العشوائيات

وتابع: "نحن نعبر عبور اجتماعي واقتصادي كبير بالشباب الذي اختلف تفكيرهم وأصبح لديهم رؤية تجاه مايقام من مشروعات، وثقافة الشباب تحولت من الملتقى الأول وحتى الملتقى الخامس".

وتابع: "زرنا مجموعة شركات صينية، والصينيين كانوا مبهورين بمدى النقلة التي حدثت لهم، وشفنا في عيون اخواتنا الإماراتيين في شركة موانئ دبي، انبهار من مدى التحول، وكمان قدمت 10 منح دراسية للطلاب المتفوقين وعرضوا كمان إمكانية زيادة تلك المنح في حالة التفوق".

وأكد الدكتور طاهر نصر، أستاذ إدارة الموارد البشرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب أن المشروعات القومية وعلى رأسها حياة كريمة خلقت فرص كبيرة لبناء الإنسان، الذي يتحدث عنه الرئيس السيسي دائما، موجها الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه للشباب، ووزارة الداخلية على كم المجهودات الرائعة.