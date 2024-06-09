الاتحاد المصري للتأمين يستضيف اجتماع لجنة التدقيق الداخلي

استضاف الاتحاد المصري للتأمين، الأحد، اجتماع لجنة التدقيق الداخلي للاتحاد العام العربي للتامين.

ووفقًا لبيان صادر من الاتحاد المصرى للتأمين اليوم فإنه يأتي اجتماع لجنة التدقيق الداخلي للاتحاد العام العربي للتأمين على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام العربي للتامين والذي يعقد غدًا الاثنين باستضافة كريمة من سوق التأمين المصري.

وطبقا لقرار مجلس ادارة الاتحاد العام العربي للتامين اثناء اجتماعه في سلطنة عمان فقد تم اختيار أعضاء لجنة التدقيق الداخلي للاتحاد العام العربي للتامين على النحو التالي:

علاء الزهيري – ممثل سوق التامين المصري – رئيسا

الاسعد زروق – ممثل سوق التامين التونسي – عضوا

اسعد ميرزا – ممثل سوق التامين اللبناني – عضوا

وناقشت اللجنة التقرير الذي أعده المدقق الداخلي للاتحاد العام العربي للتامين الذي سيتم عرض ملخص له خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام العربي للتامين غدًا بالقاهرة.