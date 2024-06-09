موجة حارة جديدة..الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن حالة الطقس غدًا الاثنين في مصر، من قبل عدد كبير من المواطنين المصريين ونتيجة لذلك نستعرض حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين وفقًا لما اعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدًا الإثنين

اعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدًا الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، سيكون حارًا على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب سيماء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على اغلب الانحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يسود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

موجة حارة جديدة

أوضحت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو2024، سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب محافظات جمهورية مصر العربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين 10 يونيو

القاهرة والوجه البحري

العظمى 36

الصغرى 23

السواحل الشمالية

العظمى 31

الصغرى 22

جنوب سيناء

العظمى 39

الصغرى 29

شمال الصعيد

العظمى 38

الصغرى 24

جنوب الصعيد

العظمى 41

الصغرى 28

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء 11 يونيو

القاهرة والوجه البحري

العظمى 38

الصغرى 24

السواحل الشمالية

العظمى 31

الصغرى 22

جنوب سيناء

العظمى 39

الصغرى 29

شمال الصعيد

العظمى 34

الصغرى 24

جنوب الصعيد

العظمى 42

الصغرى 28

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للارصاد الجوية قد اعلنت اليوم أنه حالة الجو شهدت تحسن نسبي في الأجواء، وانخفاض طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وسجلت درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 36 درجة، وستستمر هذه الأجواء غدًا الإثنين، واعتبارًا من الثلاثاء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.