موجة شديدة الحرارة... الأرصاد تكشف مفاجأة صادمة بشأن طقس عيد الأضحى

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس مع استمرار الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد حاليًا.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية شيرين عفت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن هناك انكسارًا للموجة الحارة واستمرار حالة الطقس بداية من اليوم ومتوقع الانخفاض للغد بقيم 5 درجات بسبب منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت أنه بداية من الثلاثاء المقبل ستكون هناك موجة شديدة للحرارة وارتفاع لقيم درجات الحرارة بشكل تدريجي كبداية لموجة جديدة شديدة الحرارة ستؤثر على البلاد من يوم الثلاثاء وحتى الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن ذروة هذه الموجة ستكون يومي الجمعة والسبت المقبلين يوم وقفة عيد الأضحي، مؤكدة أن ذروة الموجة يوم السبت وقفة عيد الأضحي المبارك، وستنكسر هذه الموجة أول أيام العيد أو تنخفض بمعدل 4 درجات.

وأوضح أن هذا الانكسار سيصاحبه إحساس بالطقس شديد الحرارة في أيام عيد الأضحى المبارك، وخاصة فترات النهار.