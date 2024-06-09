الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لطلاب الثانوية العامة.. متحدث التعليم يكشف مفاجأة بشأن صفحات الغش ومحاذير الامتحانات

شادي زلطة
شادي زلطة

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بمجموعة إجراءات مكثفة استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة على عدد من المحاور، وجاء المحور الأول والمتعلق بالكشف عن  التفاصيل الخاصة بالامتحانات فيما يتعلق بالمواصفات والأسئلة مصحوبة من بنك الأسئلة، والتدرج في الامتحان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج “اليوم”، المُذاع عبر شاشة “دي إم سي”، أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بمجموعة إجراءات مكثفة استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة على عدد من المحاور، وجاء المحور الأول والمتعلق بالكشف عن  التفاصيل الخاصة بالامتحانات فيما يتعلق بالمواصفات والأسئلة مصحوبة من بنك الأسئلة، والتدرج في الامتحان.

وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الـ3 أسابيع الماضية حملة توعوية للطلاب من خلال عدد من الفيديوهات الخاصة بكتابة البيانات وكيفية الحل في البابل شيت، والتأكيد على المحظورات داخل اللجان المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية والتفتيش قبل دخول اللجنة، مشددًا على أن ذلك من أجل توعية الطلاب في الثانوية العامة حتى لا يتعرض أي طالب للمساءلة ويكون على دراية بكافة الأمور.

وأوضح أنه كان هناك عدد من التوجيهات المهمة والاستعدادت المكثفة والتي وجه بها الوزير وتم تنفيذها، من خلال صيانة اللجان وتفعيل كاميرات المراقبة والكشف عن أي محاولة لحجب كاميرا مراقبة داخل أي لجنة من خلال غرفة العمليات المركزية، مؤكدًا أنه كان هناك تشديد على الإجراءات الخاصة بالتفتيش وتم رصد الجروبات الخاصة بالغش الإلكتروني وإبلاغ الجهات المعنية بها، وتمت توعية الطلاب بسلبيات فكرة الغش العادي الإلكتروني، وتعرضه للمساءلة وتحرير المحضر وحرمانه من دخول الامتحان.


 

 

اليوم دي ام سي شيرين عفت شادي زلطة الثانوية العامة

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