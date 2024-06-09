الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ج ا ن 1".. لوحة مميزة سعرها 2 مليون جنيه

لوحة معدنية مميزة
لوحة معدنية مميزة للسيارات

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها وصل 2 مليون جنيه تحمل رقم (ج ا ن 1) وحتى الآن متزايد عليها 1 أشخاص، وينتهي التزايد عليها اليوم.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية، ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب في شرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجه في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

بوابة مرور مصر الإلكترونية مزايدة على لوحة معدنية لوحة معدنية مميزة للسيارات الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية لوحتك

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