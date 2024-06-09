الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهاد الحزارين: الاحتلال ارتكب مجازر فى فلسطين على مدار التاريخ

جهاد الحزارين
جهاد الحزارين

قال الدكتور جهاد الحزارين، أستاذ القانون بجامعة القدس، إن إسرائيل دولة لقيطة زرعت في المنطقة من أجل مجموعة من الأهداف هي بالأساس قامت ومستمرة على جرائم ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف "الحزارين"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن إسرائيل هي الدولة التي قامت على أنقاض القرى التي هدمت في عام 1948، بالإضافة إلى المجازر التي ارتكبت، سواء دير ياسين وكفر قاسم والطنطورة، وهناك 71 مجزرة ارتكبت من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ تأسيس هذه الدولة على الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن النمط القانوني لهذه الدولة هو مخالف للقانون وميثاق الأمم المتحدة وكل الشرعيات المتعامل عليها ضمن الأطر الدولية، لذلك هذه الجريمة مستمرة، والتي ليست هي الأولى في مخيم النصيرات، وما قبلها من مجزرة الخيام في رفح الفلسطينية، والمجازر الشاهدة على تاريخ هذا الاحتلال، وخاصة زادت هذه الوتيرة أثناء العدوان الذي بدأ بعد 7 أكتوبر على المواطنين في قطاع غزة.

جهاد الحزارين فلسطين إسرائيل الشعب الفلسطيني مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية

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