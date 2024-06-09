الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اخر اخبار امتحانات الثانوية العامة 2024 والاستعدادات

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تبدأ غد الاثنين امتحانات الثانوية العامة 2024  لـ أكثر من 745 الف طالب موزعين على  محافظات الجمهورية، وذلك للمواد التي لا تضاف للمجموع، على أن يبدأ امتحان المواد الأساسية بعد أنتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك، وتعرض الدستور في التقرير التالي اخر اخبار امتحانات الثانوية العامة 2024 والاستعدادات.

اخر اخبار امتحانات الثانوية العامة 2024

وفرت وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2024  المراجعات النهائية المجانية خلال فترة الامتحانات، وهي مراجعات مجانية ستكون متاحة طوال فترة الامتحانات في ثلاث مقار بكل إدارة تعليمية وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، حيث شهدت المراجعات خلال الفترة الماضية إقبالا غير مسبوق من الطلاب، كونها تمثل خدمة تعليمية متميزة للطلاب، ويتم تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات المجانية بهدف تحقيق أقصى تحصيل دراسي للطلاب والتدريب على نماذج امتحانات نهاية العام.

غدا.. 40661 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في 113 لجنة بالغربية

خبير تربوى يقدم نصائح إرشادية لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

عدد طلاب الثانوية العامة 2024

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2024  745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

طلاب أدبى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الجغرافيا

راجع قبل الامتحان.. نموذج امتحان الديناميكا ثانوية عامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024  جميع الشعب 

  • امتحان مادة اللغة العربية: يوم السبت 22 يونيو  .
  • اللغة الأجنبية الثانية: الثلاثاء 25 يونيو.
  • الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية: السبت 29 يونيو.
  • اللغة الأجنبية الأولى: الثلاثاء 2 يوليو 2024.
  • الكيمياء والجغرافيا: السبت 6 يوليو.
  • الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية: الأربعاء 10 يوليو.
  • التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة: السبت 13 يوليو.
  • الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية: الأربعاء 17 يوليو 2024.
  • الديناميكا لشعبة علمى رياضة: السبت 20 يوليو 2024.
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قبل امتحانات الثانوية العامة 2024.. تعليمات مهمة للطلاب داخل اللجان

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ننشر عدد أسئلة امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية لطلاب الثانوية العامة

الثانوية العامة الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة 2024 عيد الأضحى إجازة عيد الأضحى وزارة التربية والتعليم

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