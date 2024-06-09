تبدأ غد الاثنين امتحانات الثانوية العامة 2024 لـ أكثر من 745 الف طالب موزعين على محافظات الجمهورية، وذلك للمواد التي لا تضاف للمجموع، على أن يبدأ امتحان المواد الأساسية بعد أنتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك، وتعرض الدستور في التقرير التالي اخر اخبار امتحانات الثانوية العامة 2024 والاستعدادات.

اخر اخبار امتحانات الثانوية العامة 2024

وفرت وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2024 المراجعات النهائية المجانية خلال فترة الامتحانات، وهي مراجعات مجانية ستكون متاحة طوال فترة الامتحانات في ثلاث مقار بكل إدارة تعليمية وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، حيث شهدت المراجعات خلال الفترة الماضية إقبالا غير مسبوق من الطلاب، كونها تمثل خدمة تعليمية متميزة للطلاب، ويتم تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات المجانية بهدف تحقيق أقصى تحصيل دراسي للطلاب والتدريب على نماذج امتحانات نهاية العام.

عدد طلاب الثانوية العامة 2024

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2024 745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 جميع الشعب