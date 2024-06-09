الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتيجة شهادة القراءات الأزهرية 2024 وقائمة الأوائل بالإسكندرية

أوائل شهادات القراءات
أوائل شهادات القراءات الأزهرية

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، عن ظهور نتيجة شهادات القراءات الأزهرية، وأوائل شهادات القراءات  (تجويد- عالية- تخصص)  بالإسكندرية الأزهرية، اليوم عقب إعلان كافة النتائج، كما تم إعلان أسماء أوائل كل من شهادتي الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

رابط نتيجة شهادة القراءات الأزهرية 2024 بالإسكندرية

واوضحت أزهرية الإسكندرية في بيان اليوم أن لمعرفة نتيجة طلاب شهادات القراءات الأزهرية يرجى الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، والاستعلام عنها برقم الجلوس من خلال الرابط التالي: من هنا.

أوائل شهادات القراءات بالإسكندرية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أسماء اوائل شهادات القرارات على مستوى الجمهورية، حيث حظيت الإسكندرية ب5 أوائل وهم:

-شهادة عالية القراءات

-سعيدة ربيع محمد إبراهيم، المركز الثالث.
-غادة محمد عبد الرحمن، المركز الرابع.
-أحمد محمد السيد إبراهيم، المركز السادس.

-شهادة عالية القراءات كفيف

-إبراهيم عبد الله دربالة، المركز الثاني.

شهادة تخصص القراءات كفيف

-احمد رضا إسماعيل محمود، المركز الخامس. 

ومن جانبه  الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والأستاذ أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، الطلاب الأوائل في شهادات القراءات (تجويد- عالية- تخصص) الأزهرية، عن العام الدراسي 2023- 2024م، كما تقدما بخالص التهاني لجميع طلابنا الناجحين، داعين المولى عز وجل أن يكتب لهم السداد والتوفيق في كل حياتهم.

بالأسماء.. قائمة أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بالإسكندرية

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في الإسكندرية

تكريم أوائل شهادات القراءات بالإسكندرية الأزهرية 

وأفاد الدكتور «أبو خزيمة» أنه من المقرر تكريم أوائل شهادات القراءات بديوان عام المنطقة، كما تَقدّم فضيلته بالشكر لإدارة التعليم النوعي بقيادة الدكتور أحمد طه وشيخ وشيخة معهدي القراءات وجميع العاملين بهما، مثمنا جهودهم للوصول لهذا المستوى المشرف.

وكانت قد أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم عن أسماء اوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية وذلك عقب اعتماد النتيجة أمس من وكيل المعاهد الأزهرية.

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