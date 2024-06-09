أمجد شهاب: مجزرة النصيرات جريمة حرب لابتزاز الفلسطينيين

علق الدكتور أمجد شهاب أستاذ العلاقات الدولية، علي ما حدث في مجزرة النصيرات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية شيرين عفت، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إنه في اليوم 247 من العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة كثف طيران الاحتلال الإسرائيلي من قصفه على مناطق متفرقة في القطاع في ظل تنديد عربي ودولي بارتكابه المجازر بمخيم النصيرات بالأمس والأصفر، عن ارتفاع حصيلة المصابين وشهداء، الشهداء سقط 274 إلى الآن و700 جريح.

وأضاف أن ذلك أثناء استعادة أربعة من المحتجزين الإسرائيليين، ومصر أدانت الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة واعتبرته انتهاكا سافرا لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان، وحملت مصر إسرائيل المسئولية القانونية والأخلاقية عن هذا الاعتداء السافر، مطالبا بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.

وأوضح أن ارتفاع عداد الشهداء في تزايد من ساعة إلى أخرى حتي وصلنا لحوالي 274 شهيدا إلى الآن وأكثر من 700 مصاب مع تردي البنية الأساسية خاصة للقطاع الصحي، كيف بيكون التعامل مع هذه الأوضاع المأساوية؟.

وأشار إلى أن هذه عملية جريمة حرب بشكل كبير جدا، وهي رسائل تريد أن ترسل من أجل ابتزاز الفلسطينيين والضغط عليهم للاستسلام وتسليم الأسرة لديهم، هذا هو الهدف الأساسي في أوضاع صحية صعبة جدا في تدمير كامل تقريبا لكل مراكز الصحية والمستشفيات.