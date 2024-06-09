الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمجد شهاب: مجزرة النصيرات جريمة حرب لابتزاز الفلسطينيين

مجزرة النصيرات
مجزرة النصيرات

علق الدكتور أمجد شهاب أستاذ العلاقات الدولية، علي ما حدث في مجزرة النصيرات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية شيرين عفت، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إنه في اليوم 247 من العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة كثف طيران الاحتلال الإسرائيلي من قصفه على مناطق متفرقة في القطاع في ظل تنديد عربي ودولي بارتكابه المجازر بمخيم النصيرات بالأمس والأصفر، عن ارتفاع حصيلة المصابين وشهداء، الشهداء سقط 274 إلى الآن و700 جريح.

وأضاف أن ذلك أثناء استعادة أربعة من المحتجزين الإسرائيليين، ومصر أدانت الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة واعتبرته انتهاكا سافرا لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان، وحملت مصر إسرائيل المسئولية القانونية والأخلاقية عن هذا الاعتداء السافر، مطالبا بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.

وأوضح أن ارتفاع عداد الشهداء في تزايد من ساعة إلى أخرى حتي وصلنا لحوالي 274 شهيدا إلى الآن وأكثر من 700 مصاب مع تردي البنية الأساسية خاصة للقطاع الصحي، كيف بيكون التعامل مع هذه الأوضاع المأساوية؟.

وأشار إلى أن هذه عملية جريمة حرب بشكل كبير جدا، وهي رسائل تريد أن ترسل من أجل ابتزاز الفلسطينيين والضغط عليهم للاستسلام وتسليم الأسرة لديهم، هذا هو الهدف الأساسي في أوضاع صحية صعبة جدا في تدمير كامل تقريبا لكل مراكز الصحية والمستشفيات.

الأكثر قراءة

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم منطقة الفارعة الفلسطينية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

عاجل.. أمر ملكى سعودى باستضافة 1000 حاج من ذوى شهداء ومصابى غزة استثنائيًا

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

كيفية التقديم في مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية والتخصصات وشروط ومعايير القبول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

"سموتريتش" عن استقالة جانتس: هذا ما كان يهدف إليه السنوار ونصر الله

تحرير الأسرى والحرب على حدود لبنان.. أبرز ما جاء فى الصحف العبرية

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية