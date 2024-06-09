الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ قانون دولى: انتهاكات الاحتلال فى غزة وصلت للإبادة

منير نسيبة
منير نسيبة

قال دكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن على مدار التاريخ كان فيه جرائم كثيرة ومجازر بحق الشعب الفلسطيني، ليست فقط في هذه الحرب، مشيرًا أن الجديد منذ السابع من أكتوبر، هو حالة تسليط الضوء المباشر والواضح من بعض المؤسسات الدولية التي لها علاقة بالإنسانية أو الطفل أو التي لها علاقة بالقانون الدولي كالعدل الدولية والجنائية الدولية.

وأضاف "نسيبة"، عبر مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن آخر هذه القرارات مسألة القائمة السوداء التي وضعت فيها إسرائيل من قبل الأمم المتحدة، وهذا اختلاف جديد أو اختراق في مسألة إدانة إسرائيل دوليًا.

وأشار إلى أن على العالم أن يتحمل مسئوليته أمام ما يحدث في قطاع غزة، والعمل على التصدي للانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ونوه أن في هذا العدوان الأخير على قطاع غزة خرج الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكات وصلت إلى حد الإبادة الجماعية، وهذا الأمر وضع الاحتلال ووضع مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، ووضع الدول في موقف محرج.

استاذ قانون دولي غزة الاحتلال القاهرة الإخبارية قطاع غزة مطروح للنقاش

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