بالتزامن مع زيارة البابا له.. تعرف على تاريخ دير "رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون"

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون (دير أبو خشبة) خلال رحلته الرعوية لإيبارشية الفيوم.

وفي السياق، ترصد “الدستور” في السطور التالية تاريخ تأسيس دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون:

-هو من الأديرة القبطية القديمة ويرجع تاريخ تأسيسه لبدايات القرن الرابع الميلادي وعُرِف في مخطوطات عديدة بـ"دير النقلون".

-حظي باهتمام القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان وكان يرسل إلى أبنائه رهبان النقلون للاطمئنان عليهم ويفتقدهم.

-كان تجمعًا رهبانيًّا مهمًّا وتحدث عنه خبراء ومؤرخون من خلفيات مختلفة.

-توجد ٤ أيقونات أثرية داخل الدير، وهي:

•أيقونة لرئيس الملائكة غبريال تعود لبداية القرن ١٩.

•أيقونة للسية العذراء تحمل الطفل يسوع تعود لبداية القرن الـ١٩.

•أيقونة إنزال السيد المسيح من على الصليب ووتعود للقرن ١٨.

•أيقونة نادرة تحمل ٣٤ مشهدًا من الكتاب المقدس، وتعود للقرن ١٨.

- يضم الدير أكبر صليب خشبي مصنوع بفن "اليوطا" القبطي.

*تفاصيل الزيارة الرعوية للبابا في الفيوم:

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بدأ اليوم الأحد، زيارة رعوية لإيبارشية الفيوم وأديرتها، وذلك في مناسبة تذكار نياحة شفيع الفيوم، القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة (١٨٨١ - ١٩١٤) والذي تحتفل به الكنيسة القبطية غدًا الاثنين.

ومن المقرر أن يصلي قداسة البابا عشية العيد مساء اليوم بدير السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا أبرآم بالعزب، ويلقي العظة، بينما يدشن كنيسة جديدة بالدير ذاته صباح غدٍ.

ووصل قداسة البابا صباح اليوم، لدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون، في مستهل زيارته الرعوية للفيوم، وكان في استقباله نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم، ونيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر، ومجمع رهبان الدير الذين استقبلوا "باباهم" بفرحة غامرة، حيث تعد هذه الزيارة الأولى لقداسته للدير.

ودخل قداسة البابا إلى الكنيسة الأثرية بالدير، حيث صلى صلاة الشكر واستمع لشرح من نيافة الأنبا أبرآم عن تاريخ الدير، فأشار نيافته إلى أن القديس الأنبا أنطونيوس زار منطقة النقلون مرتين، وكان تلميذه القديس ببنودة أبًا لرهبان منطقة النقلون، بينما أسس الدير القديس الأنبا أور أسقف الفيوم، في القرن الخامس ومن وقتها لم تنقطع الرهبنة من الدير، وإن كانت ضعفت في بعض الفترات.