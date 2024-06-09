الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بنك مصر يحصل على الأيزو ISO 21001-2018 في إدارة المراكز التعليمية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حصل  بنك مصر (قطاع الموارد البشرية) على شهادة الأيزو "ISO 21001-2018" في مجال ادارة المراكز التعليمية من قبل شركة Oss Middle East المتخصصة مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق للتأكد من تطبيق بنود المواصفة، ومن مطابقة إجراءات عمل ادارة التطوير والتعلم بقطاع الموارد البشرية للمعايير الدولية العالمية في الخدمات التعليمية والتدريبية للعاملين ببنك مصر بكفاءة وفعالية.

وتم منح هذه الشهادة لقطاع الموارد البشرية ببنك مصر في إطار سعي بنك مصر نحو التطوير المستمر والتغير الإيجابي، حيث تم التعاون مع شركة استشارية في مجال الجودة، وهي شركة Millennium Integrated Solutions and Consulting والتي اشرفت على عملية التأهيل الفني اللازم للحصول على الاعتماد الدولي ISO 21001-2018 وهي المواصفة الخاصة بكفاءة ادارة المراكز التعليمية.

واستلم الشهادة هاني السمرة، رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر والذي أشار عقب استلام الشهادة على ان حصول قطاع الموارد البشرية بالبنك على هذه الشهادة المرموقة يعد تأكيدًا على نجاح البنك وفعاليته في إدارة موارده البشرية،  حيث يسعى بنك مصر دائمًا على تحديث عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر لمواكبة التطورات الموجودة على الساحة.

وأكد هاني السمرة حرص البنك دائمًا على تزويد كوادره البشرية بالتدريب المستمر والمتخصص على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، موضحا أن البنك يتبنى برامج تدريبية مميزًة لتأهيل موظفيه على القدرات المناسبة لطبيعة عملهم، حيث تم تطوير سياسات وبرامج التدريب المتقدمة لتشمل جميع مجالات العمل المصرفي وعليه، فإن بنك مصر يولى أهمية كبرى لتطبيق مبادئ الحوكمة فيما يخص موارده البشرية بدايةً من ممارسات التوظيف العادلة وإتاحة الفرص بشكل متكافئ لجميع العاملين،، وكذلك أيضا يوفر البنك إتاحة عادلة لفرص التقدم الوظيفي والترقيات والمكافآت.

ويؤمن بنك مصر بأن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة، وأن قوة البنك تكمن في قياداته المستنيرة، حيث إن بنك مصر يزخر بالخبرات التي تؤهله للوصول للمكانة المرموقة التي يحظى بها اليوم.

حصل بنك مصر قطاع الموارد البشرية شهادة الأيزو ادارة المراكز التعليمية

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