تعاني كثير من السيدات بإسمرار لون البشرة في فصل الصيف، بسبب تعرضهم الدائم لاشاعة الشمس التي تعمل على تغير لون الجلد وظهور حب شباب ونمش واحيانا يصاب البعض بالجفاف على حسب نوع البشرة.

وتبحث الفتيات عن افضل الطرق واسرعهم للحصول على بشرة صافية وخالية من حبوب الوجه التي تظهر في فصل الصيف، ووفقا لموقع Hindustan times، وإليكم أسهل الماسكات التي ستعطيكي نتيجة سريعة بدلا من شراء الكريمات غالية الثمن.

أقوى الماسكات المنزلية لحماية البشرة من إسمرار الصيف

زيت اللوز

يعتبر زيت اللوز مصدرًا جيدًا لفيتامينات A و E التي تساعد على تقليل التصبغ وتغذية البشرة في نفس الوقت.

كيف تستعمل وصفة زيت اللوز

سخني جزء قليل من زيت اللوز ودلكي 2-3 قطرات على وجهك، دع الجلد يمتص الزيت لمدة ساعة أو لأكثر، ثم أشطفيه بالماء الفاتر.

عصير الليمون

يُعتقد أن عصير الليمون عامل تبييض طبيعيا ممتازا بسبب محتواه من حامض الستريك، كما تساعد خاصية التبييض في الليمون في تلاشي النمش.

إضافة إلي ذلك فإن محتوى فيتامين سي الموجود في الليمون يساعد على تعزيز تجديد الخلايا، و يعمل فيتامين سي أيضًا كمضاد للأكسدة ويساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس .

طريقة عمل ماسك الليمون

اعصري نصف ليمونة من عصير الليمون وضعيه على المناطق المصابة باستخدام كرة قطنية، وإذا كانت بشرتك حساسة للعصير، قومي بتخفيفه قبل استخدامه، ثم اغسلي بشرتك بالماء بعد 10-15 دقيقة ـ وكرري هذا الأمر مرة أو مرتين في الأسبوع.

مسك الكركم والطماطم لتفتيح

يعتبر الكركم واحدًا من أهم العناصر الطبيعية في العناية بالبشرة، خاصة بعد تعرضها للشمس ولتحضيره تحتاجين إلى: "قومى بخلط ملعقة من الكركم مع قطرات من عصير الليمون وأضيفي إليه عصير الطماطم الطازج بمقدار ملعقة كبيرة، اخلطي المكونات جيدًا وقومي بفردها على الوجه اتركي الخليط على بشرتكِ حتى يجف تمامًا ثم اغسله بالماء البارد.