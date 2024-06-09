ضبط 47.5 كيلو لحوم وأسماك فاسدة خلال حملة تفتيشية على أسواق قطور بالغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن الحملة الموسعة على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية وللهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق، تمكنت من ضبط 46.5 كيلو لحوم وأسماك فاسدة وتحرير 47 محضرا بأسواق ومحال شهيرة بقطور.

وتمكنت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بضبط ٣٢ كيلو صدور دجاج بانيه غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمطعم شهير بقطور،٥.٥كيلو كبده مجمده اشتباه صلاحية بمحل بيع مجمدات بقطور، ٩كيلو سمك مجمد غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمحل شهير.

وحررت مديرية الصحة بالغربية 16 محضر مخالفة القرار 96 عدم وجود اشتراطات صحية، 8 محاضر مخالفة القرار 97 عدم وجود شهادة صحية،محضر مخالفة القانون 257لسنة 56 بيع مثلجات بدون ترخيص.

كما حررت مديرية التموين 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، محضر 18 كيلو زيت بدون بيانات.

وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير 10محاضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء، محضر اعدام كيلو جرام ناجتس، أكياس عيش فينو منتهية الصلاحية، نصف كيلو لحمه فاسدة غير صالحة للاستهلاك الادمى.

وقد قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية، مؤكدا على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية استعدادا لعيد الأضحى المبارك وللوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.