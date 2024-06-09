وكيل الشباب والرياضة ورئيس شركة مياه الشرب يبحثان سبل التعاون بالقليوبية

التقى الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والشرب بالقليوبية بمقر شركة المياة والشرب بحضور حسام مشهور مدير إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء تناول الطرفان الحديث حول سبل التعاون المشترك بين الجانبين وعرض الأفكار والإمكانات والموارد المتاحة لدى الجانبين فى سياق التعاون المشترك بما يخدم ويحقق أهداف ورؤية الدولة المصرية متمثلة فى توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى ضوء تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ووفقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة ببناء الشخصية المصرية المتكاملة الجوانب وزيادة الوعى لدى النشئ والشباب من خلال جعل مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعية.

وأعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عن سعادته بالتعاون المشترك بين الشباب والرياضة وشركة المياة والشرب موضحا أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة تهدف إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وفتح أفق التعاون بين جميع المؤسسات وتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية والفعاليات والندوات التثقيفية فى كافة المجالات بهدف بناء شخصية النشئ والشباب ورفع الوعى لديهم بما يحقق بناء الشخصية المتكاملة فى ضوء الدور المجتمعى الذى تقدمه مراكز الشباب كونها مرتكز خدمية غير مقتصرة على ممارسة الرياضة فقط.

وأوضح الصبروط أنه تم طرح عدد من الأفكار والمبادرات والتى سيتم الإعلان عن تنفيذها خلال الفترة القادمة وفقا لبرنامج زمنى معلن، مؤكدا أنه تم عقد العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم بين مختلف مؤسسات الدولة سواء على المستوى الحكومى والقطاع العام والخاص واطلاق العديد من المبادرات المجتمعية ذات الأثر الواضح بالعديد من المجالات المختلفة على مستوى المحافظة سواء ندوات تثقيفية وقوافل طبية ورياضية وندوات دينية والاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية