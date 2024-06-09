الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث أونروا لـ"القاهرة الإخبارية": 90% من الأطفال فى غزة يعانون من سوء التغذية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة أونروا في غزة، إن هناك تدهورًا كبيرًا في الأوضاع الإنسانية على مستوى المساعدات وأيضًا في القطاع الصحي، مشيرًا إلى مخاوف من انتشار الأمراض مثل الكوليرا في قطاع غزة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية: "وصلنا إلى طريق مسدود بسبب إغلاق إسرائيل المعابر أمام المساعدات"، مشيرًا إلى أن هناك 6 معابر بين إسرائيل وقطاع غزة ويجب اتخاذ قرار للسماح بدخول المساعدات.

وأشار المتحدث باسم وكالة أونروا في غزة إلى أن 90% من الأطفال في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية، مضيفًا أن الوضع في القطاع غير مسبوق سواء للمنظمات الدولية أو المدنيين.

متحدث أونروا سوء التغذية قطاع غزة غزة القاهرة الإخبارية

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