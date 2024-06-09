الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

30 يونيو في الرواية المصرية.. من “عشرة طاولة” لـ"سطر مسلح"

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

تعد الرواية من الأجناس الأدبية التي تعكس بيئتها السياسية والاقتصادية والمجتمعية والثقافية؛ فسرعان ما بدأت أقلام كُتاب الرواية المصرية فى رصد إحداث 30 يونيو2013 التي تعد من أكبر الثورات فى التاريخ المصري المعاصر؛ وإنعكاساتها وأصدائها؛ خاصة لكونها من الثورات القليلة في تاريخنا المصرى التى شارك فيها ملايين المصريين ضد حكم جماعة إرهابية وحكمهم الفاشي بعد أن فشلوا فى إدارة البلاد.

عن الثلاثين من يونيو وأصدائها فى الرواية المصرية.. نرصد أبرزها فى السطور التالية:

محمد الشاذلي يرصد ما بين 25 يناير و30 يونيو في "عشرة طاولة"

 حرص الروائي محمد الشاذلي علي رصد الفترة التاريخية التي جاءت فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير وقبل ثورة الثلاثين من يونيو؛ وذلك في عمله الروائي" عشرة طاولة" التي صدرت عن الدار المصرية اللبنانية فى عام 2014.

وتوثق الرواية من خلال الراوى رجائى متولى موظف الضرائب البارع فى اللعبة، والباحث عن المتميزين فيها لمنازلتهم.

طاولة» محمد الشاذلي: ما وراء المتعة

"سطر مسلح".. رواية ترصد حكم "الإرهابية" من "باب الخروج" لـ"باب الفرج"

بعد صدور رواية الشاذلي بحوالى أربع سنوات صدرت رواية الكاتب الصحفي محمود الشناوي، والتي تعد العمل الروائي الاول له بعنوان "سطر مسلح" عن دار بدائل للنشر.

وترصد الرواية أيضًا تجليات ثورة الثلاثين من يونيو؛ وكيف أنقذت الثورة مصر من براثن الجماعة الإرهابية، وذلك عبر 21 بابا أولها "باب الخروج" وحتي الباب الأخير فيها والذى عنونه الكاتب بباب الفرج.

سطر مسلح

دائمًا ما ينتظر كتاب الأدب وتحديدًا كُتاب فن الرواية لسنوات حتي تتبلور ملامح الثورات وتبعاتها، وهو عكس من يعكفون على رصد الثورات في مؤلفاتهم؛ حيث تبرز ثورة 30 يونيو 2013 في عدد لا بأس به من الكتب من أبرزها:"شفرة 30 يونيو، 30 يونيو وتأثيرها على المعادلات والتوازنات الاستراتيجية ودور مصر، سقوط الإخوان..اللحظات الأخيرة بين مرسى والسيسي"؛ وغيرها من الأعمال.

الرواية الرواية المصرية المصرية اللبنانية محمد الشاذلي دار بدائل للنشر

الأكثر قراءة

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم منطقة الفارعة الفلسطينية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

عاجل.. أمر ملكى سعودى باستضافة 1000 حاج من ذوى شهداء ومصابى غزة استثنائيًا

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

كيفية التقديم في مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية والتخصصات وشروط ومعايير القبول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

"سموتريتش" عن استقالة جانتس: هذا ما كان يهدف إليه السنوار ونصر الله

تحرير الأسرى والحرب على حدود لبنان.. أبرز ما جاء فى الصحف العبرية

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية