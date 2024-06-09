محمد خلف الله: مدارس دمياط الجديدة جاهزة لاستقبال امتحانات الثانوية

قال د.مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، إن جميع مدارس المدينة جاهزة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة برئاسة د.أسامة حفيلة.

تم المرور للاطمئنان على جاهزية مدارس " بلال بن رباح بالحى الأول، طارق بن زياد بالحى الثالث، نور المعارف بالحى الرابع، رياض الصالحين بالحى السادس بمدينة دمياط الجديدة، المخصصة لإنطلاق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسى 2024 /2023.

وأكد د.محمد خلف الله أنه سيبدأ انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بدءًا من غدٍ الاثنين وتستمر حتي 20 يوليو المقبل.

فى السياق، أكد د.أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء، توفير الإمكانيات والسبل ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين، لتوفير مناخ مناسب وأجواء ملائمة لأبنائنا الطلاب طوال فترة الإمتحانات.

خلف الله: تطهير وتعيم المدارس ولجان الامتحانات

من جهته، شدد د.محمد خلف الله، رئيس الجهاز، على مديرى الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة تكثيف المرور الدورى علي محيط المدارس الأربعة التى ستعقد بها الامتحانات، للتأكد من الإنضباط ورفع الإشغالات وعدم السماح بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين بالمحيط الخارجى لتلك المدارس.

أضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أنه تم تطهير وتعقيم المدارس ولجان الإمتحانات، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين، متمنيا التوفيق والسداد للطلاب خلال تلك الإمتحانات.

ونوه رئيس جهاز مدينة دمياط إلى تنفيذ تعليمات د.عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتوجيهات المهندس آمين غنيم نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير المدن الجديدة بأهمية تنفيذ السبل والامان والاستقرار النفسي ورفع درجة الاستعدادات القصوى بالمدارس والادارات التعليمية ورفع حالة الطواري لإجراء امتحانات الثانوية العامة بالمدن الجديدة.