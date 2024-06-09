الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ جنوب سيناء يوجه بالتيسير على المواطنين لإصدار تراخيص المحال التجارية طبقًا للقانون

الدكتور خالد فودة
الدكتور خالد فودة

طلب محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد فودة، من رؤساء المدن ومديري مراكز إصدار تراخيص المحال التجارية تقديم كل التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على تراخيص المحال التجارية طبقا للقانون، وتذليل أية عقبات تعوق الحصول علي الترخيص وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بسهولة ويسر.

وقال المحافظ إن قانون المحال العامة الجديد يختصر الدورة المستندية ويقضي على البيروقراطية والتعقيد تسهيلًا على المواطنين.

وأكد فودة أن المتابعة مستمرة لعملية تلقى طلبات المواطنين تجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية لجميع أنواع الأنشطة التي حددها القانون وكذلك مراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحلات لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر. 

ووجه محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع بضرورة قيام رؤساء المدن ومسئولي التراخيص بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذي روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب.

وأكد المحافظ أن جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ الاجتماع الذي عقده بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة تنفيذ قانون تراخيص المحال بحضور، نائب المحافظ، الدكتورة إيناس سميروالسكرتير العام المهندس احمد الاسكندراني، والسكرتير المساعد محمد شعير، ومستشاري المحافظ،ورئيس مدينة دهب، ونواب رؤساء مدن طور سيناء، وشرم الشيخ، والمشرفين على تنفيذ منظومة تراخيص المحال بالمحافظة.

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