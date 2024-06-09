الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عرض مسرحية "حلم فصيح" على مسرح المركز الثقافي بكفرالشيخ (صور)

جانب من المسرحية
جانب من المسرحية

أعلن الدكتور أحمد الشهاوي، مدير فرع ثقافة كفر الشيخ التابع لإقليم ثقافة شرق الدلتا عن عرض مسرحية "حلم فصيح" على مسرح المركز الثقافي بكفرالشيخ، تحت رعاية عمرو فرج، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، والمحاسب عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تفاصيل أحداث مسرحية حلم فصيح

وتتناول مسرحية "حلم فصيح" حكاية الطفل فصيح الذي لا يعرف للوقت قيمة ويستهلكه في اللعب ويرفض المذاكرة ويبدي عدم اقتناعه بالعلم والتعلم وأنه يتطلع إلى تحقيق كل ما يتطلع إليه من خلال جنى المصباح وتحاول اسرته توجيهه ليعدل عن رأيه ولكنه يصر ويختلط عليه الحلم بالواقع فيحلم بعثوره على القمقم، لكنه يفاجأ بظهور جني صغير لا يعرف تحقيق ما يطلبه منه، ويعرف أنه كان يرفض التعلم ولهذا السبب حبسه أبوه الجنى المارد عفركوش، وفي المسرحية يقوم فصيح بتعليم ظريف كيف يكون جني، ويأخذنا العرض إلى الكثير من المفارقات والحكايات الخيالية مع الساحرة الأوزية حاكمة مملكة الأوز، وملك البحار مستك وزوجته مستكة.

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مسرحية "حلم فصيح" كتبها المؤلف ناصر العزبي عام 98 وحصل عنها على جائزة الدولة عام 2001، تحمس لتنفيذها المخرج ومصمم الاستعراضات أحمد الغزلاني وقد قدمها على مسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ مع فرقة الطفل بالمركز، الموسيقى والألحان "توفيق فودة"، توزييع موسيقى "محمد جاويش"، الديكور "شادي قطامش" تصميم الملابس "نورا النيلي" بطولة فرقة الطفل بالمركز الثقافي بكفر الشيخ الذين تميزوا بالحيوية ومرونة الحركة والحماس والتلقائية والقبول، نذكر منهم فناني المستقبل (أحمد جمعة "فصيح"، حسام السيد "ظريف"، يارا بدير، ملك السيد، ملك صلاح) ومعهم "ساندي هاني، هشام محمد" بمشاركة الفنان القدير "أحمد جاويش".. "حلم فصيح" مسرحية تؤكد على أهمية الاجتهاد والعمل و""قيمة العلم ""

مسرحية حلم فصيح

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ثقافة كفر الشيخ مسرح كفر الشيخ مسرحية حلم فصيح ثقافة الدلتا محافظة كفر الشيخ

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