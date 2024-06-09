الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رمضان عبد المعز: يوم عرفة أفضل أيام السنة على الإطلاق

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز

كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن عظمة العشر الأوائل من ذي الحجة.

 وقال "عبدالمعز"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد: "إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، لا يشقى بعدها أبدا".

وأضاف: "ما من يومٍ أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.. أفضل أيام السنة على الإطلاق".

وأشار إلى أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عباده من النار من يوم عرفه إذا أفضل أيام السنة كله على الاطلاق 

وتابع: "وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله الذي يمشي بها ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولا أن سألني لا أعطينا ولا أن استعاذني لا أعيذنا".

 

رمضان عبدالمعز ذي الحجة لعلهم يفقهون دي ام سي الداعية الإسلامى الإطلاق

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