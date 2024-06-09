الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهاز "دمياط الجديدة": جاهزون لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه وبالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة برئاسة الدكتور أسامة حفيلة، عن جاهزية مدارس "بلال بن رباح بالحى الأول، طارق بن زياد بالحى الثالث، نور المعارف بالحى الرابع ، رياض الصالحين بالحى السادس"، المخصصة لانطلاق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسى 2024 /2023، واستقبال الامتحانات التى سوف تبدأ غدا وتستمر حتى 20 يوليو المقبل.

وفى السياق ذاته أكد الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء، توفير الإمكانيات والسبل ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين، لتوفير مناخ مناسب وأجواء ملائمة لأبنائنا الطلاب طوال فترة الإمتحانات. 

من جهته شدد رئيس الجهاز، على مديرى الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة تكثيف المرور الدورى علي محيط المدارس الأربعة التى ستعقد بها الإمتحانات، للتأكد من الانضباط ورفع كافة الإشغالات وعدم السماح بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين بالمحيط الخارجى لتلك المدارس. 

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تطهير وتعقيم المدارس ولجان الامتحانات، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين، متمنيا التوفيق والسداد للطلاب خلال تلك الامتحانات.

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