للحجاج..اطعمة تمدك بالطاقة خلال تأدية مناسك الحج

تتطلب تأدية مناسك الحج مجهودًا بدنيًا كبيرًا، حيث يقضي الحجاج أيامًا في التنقل بين الأماكن، ووسط هذا المجهود الكبير تصبح التغذية السليمة أمرًا حيويًا للحفاظ على الطاقة والصحة.

أطعمة تمد الجسم بالطاقة

وهناك أطعمة تمد الجسم بالطاقة يمكن أن تساعد الحجاج على تأدية مناسكهم بكفاءة وتحمل مشقة الرحلة، لذا يستعرض موقع "الدستور" مجموعة من الأطعمة التي توفر الطاقة اللازمة للحجاج، وفقًا لما ذكره موقع uclahealth

بعض الأطعمة التي تمدك بالطاقة خلال تأدية مناسك الحج

-التمر: يعتبر التمر من أفضل المصادر الطبيعية للطاقة، حيث يحتوي على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز التي تمنح الجسم طاقة فورية.

-الفواكه المجففة: تحتوي الفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش المجفف على سكريات طبيعية وألياف ومعادن تساهم في تعزيز الطاقة والقدرة على التحمل.

-المكسرات: تحتوى المكسرات على البروتينات والدهون الصحية، مثل اللوز والجوز والكاجو، التي تمنح طاقة مستدامة وتشعرك بالشبع لفترة أطول.

-الحبوب: مثل الشوفان والأرز البني التي حتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي توفر طاقة طويلة الأمد وتساعد في استقرار مستويات السكر في الدم.

-الفواكه الطازجة: توفر الفواكه الطازجة مثل الموز والتفاح والبرتقال الفيتامينات والمعادن الضرورية، بالإضافة إلى ترطيب الجسم بسبب محتواها العالي من الماء.

-البروتينات الخالية من الدهون: البروتينات مثل الدجاج المشوي والسمك والبيض يساعد في بناء العضلات والحفاظ على مستويات الطاقة.

-الخضروات: مثل السبانخ والخس تحتوي على فيتامينات ومعادن وألياف تعزز الصحة العامة والطاقة.

-الماء والسوائل: للحفاظ على الترطيب فهو مفتاح الحفاظ على الطاقة ومنع التعب، شرب كميات كافية من الماء والعصائر الطبيعية، فعليك حمل زجاجة ماء معك وتأكد من شرب الماء بانتظام.

-العصائر الطبيعية: مثل عصير البرتقال وعصير الرمان توفر الفيتامينات والمعادن والطاقة السريعة، يجب عليك تناول العصائر الطبيعية بدون إضافة سكر كجزء من وجباتك أو كوجبة خفيفة.