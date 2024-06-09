الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للحجاج..اطعمة تمدك بالطاقة خلال تأدية مناسك الحج

تأدية مناسك الحج
تأدية مناسك الحج

تتطلب تأدية مناسك الحج مجهودًا بدنيًا كبيرًا، حيث يقضي الحجاج أيامًا في التنقل بين الأماكن، ووسط هذا المجهود الكبير تصبح التغذية السليمة أمرًا حيويًا للحفاظ على الطاقة والصحة.

أطعمة تمد الجسم بالطاقة

 وهناك أطعمة تمد الجسم بالطاقة يمكن أن تساعد الحجاج على تأدية مناسكهم بكفاءة وتحمل مشقة الرحلة، لذا يستعرض موقع "الدستور" مجموعة من الأطعمة التي توفر الطاقة اللازمة للحجاج، وفقًا لما ذكره موقع uclahealth

بعض الأطعمة التي تمدك بالطاقة خلال تأدية مناسك الحج

-التمر: يعتبر التمر من أفضل المصادر الطبيعية للطاقة، حيث يحتوي على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز التي تمنح الجسم طاقة فورية.

-الفواكه المجففة: تحتوي الفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش المجفف على سكريات طبيعية وألياف ومعادن تساهم في تعزيز الطاقة والقدرة على التحمل.

-المكسرات: تحتوى المكسرات على البروتينات والدهون الصحية، مثل اللوز والجوز والكاجو، التي تمنح طاقة مستدامة وتشعرك بالشبع لفترة أطول.

-الحبوب: مثل الشوفان والأرز البني التي حتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي توفر طاقة طويلة الأمد وتساعد في استقرار مستويات السكر في الدم.

-الفواكه الطازجة: توفر الفواكه الطازجة مثل الموز والتفاح والبرتقال الفيتامينات والمعادن الضرورية، بالإضافة إلى ترطيب الجسم بسبب محتواها العالي من الماء.

رئيس بعثة الحج الرسمية يناشد الحجاج المصريين ارتداء بطاقة "نسك" الذكية

رئيس بعثة الحج: الحالة الصحية لجميع الحجاج المصريين جيدة.. ولم تظهر أى أمراض وبائية

السعودية تطالب الحجاج بارتداء "بطاقة نسك" طوال الموسم وعدم تسيس الموسم

رئيس بعثة الحج الرسمية يتفقد أماكن إقامة حجاج القرعة بمكة المكرمة

-البروتينات الخالية من الدهون: البروتينات مثل الدجاج المشوي والسمك والبيض يساعد في بناء العضلات والحفاظ على مستويات الطاقة.

-الخضروات: مثل السبانخ والخس تحتوي على فيتامينات ومعادن وألياف تعزز الصحة العامة والطاقة.

-الماء والسوائل: للحفاظ على الترطيب فهو مفتاح الحفاظ على الطاقة ومنع التعب، شرب كميات كافية من الماء والعصائر الطبيعية، فعليك حمل زجاجة ماء معك وتأكد من شرب الماء بانتظام.

-العصائر الطبيعية: مثل عصير البرتقال وعصير الرمان توفر الفيتامينات والمعادن والطاقة السريعة، يجب عليك تناول العصائر الطبيعية بدون إضافة سكر كجزء من وجباتك أو كوجبة خفيفة.

مناسك الحج الحجاج التغذية السليمة الأماكن المقدسة الجسم تأدية مناسك الحج

مواد متعلقة

قبل سفر الحجاج.. ما يجب على الحاج فعله قبل الحج؟

الأكثر قراءة

ما حقيقة فرض رسوم على استخدام تطبيق "إنستاباى"؟

ماذا يحدث فى حال عدم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل إجازة عيد الأضحى؟

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

الحسين عبدالرازق

نحن نثق فى الرئيس

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية

القسام تنشر مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية خلال توغلها شرق مخيم جباليا

المتظاهرون يشعلون النار فى إسرائيل.. ومطالب كبرى بإقالة نتنياهو ووقف حرب غزة