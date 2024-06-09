الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سوليفان: نطمح للوصول إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار فى غزة

جاك سوليفان مستشار
جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، اليوم الأحد، إن بلاده تطمح لوقف إطلاق النار، لافتًا إلى أنه بعد تحرير المحتجزين الاسرائيليين، تبقى حسابات حماس مجهولة، والعالم ينتظر موافقتها على صفقة التبادل.

وأضاف سوليفان، في تصريحات لـ"سي بي إس": "نحن في محادثات مع الإسرائيليين حول مرحلة ما بعد الحرب، مؤكدا أهمية ربط النهاية باستراتيجية واضحة".

تابع: "حان الوقت لحماس للانضمام إلى الطاولة والموافقة على الاتفاق، لإنهاء معاناة غزة".

في سياق متصل، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الطريقة الفعالة لإنقاذ جميع الرهائن هي التوصل لوقف شامل لإطلاق النار.

قال جيك سوليفان: "الطريقة الفعالة لإنقاذ جميع الرهائن هي صفقة وفق خطة بايدن التي قبلتها إسرائيل وننتظر رد حماس".

نتنياهو يشيد بعملية تحرير المحتجزين

على صعيد آخر، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالعملية التي وصفها بـ"البطولية" التي نفذها الجيش الإسرائيلي لتحرير 4 رهائن محتجزين في غزة، وتعهد في اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، بأن تواصل الحكومة "بذل كل ما في وسعها" لاستعادة كل المحتجزين في القطاع.

وقال نتنياهو لأعضاء مجلس الوزراء: "اندفع أبطالنا كرجل واحد إلى النار، وقضوا على الإرهابيين وحرروا الرهائن".

وأضاف نتنياهو أنه وافق على "العملية المعقدة والخطيرة" مساء الخميس.

مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان حماس المحتجزين الإسرائيليين الحرب نتنياهو نتنياهو يشيد بعملية تحرير المحتجزين

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